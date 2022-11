La Diputación de Badajoz conmemora el 25N con píldoras audiovisuales bajo el lema 'Yo no estoy sola'

La Diputación de Badajoz ha organizado con motivo del 25 de noviembre, Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, distintas actividades como una lectura dramatizada, píldoras audiovisuales bajo el lema 'Yo no estoy sola' o un acto institucional, además de una ruta urbana o acciones en la Residencia Universitaria Hernán Cortés.

La diputada delegada del Área de Igualdad, Juventud y Residencia Universitaria Hernán Cortés, Cristina Valadés, acompañada por la directora de Cultura, Juventud y Bienestar Social, María Emilia Parejo, ha dado a conocer estas actividades en una rueda de prensa en la que en primer lugar ha condenado "una violencia más que hemos sufrido este fin de semana", una joven española de 14 años asesinada en Francia a la que se la han "llevado" de la puerta de su instituto, la han violado y la han "matado".

Seguidamente, ha resaltado que se trabaja a lo largo de todo el año para erradicar esta violencia y "muchas otras" que "matan" a las mujeres y a los hijos "por el mero hecho de ser mujeres" y que, desde principios de año, 38 mujeres han muerto por violencia de género en el país, como también ha citado los dos menores "asesinados" este año o los 26 menores que han quedado huérfanos.

Unas cifras a tenor de las cuales, como ha ahondado Valadés, "como individuos y como sociedad no podemos por supuesto mirar a otro lado", sino que hay que luchar contra esta lacra, como también se necesita concienciar a jóvenes y adolescentes, tras lo que se ha referido a aquellos que manifiestan en cualquier encuesta que no consideran violencia "controlar a su chica", y que ellas "tampoco lo entienden como tal".

En este sentido, ha explicado que, ante el "asesinato" de la joven de 30 años en Valencia de Alcántara el pasado 1 de noviembre a manos de su pareja, le preguntaron por qué pasa esto y qué ha fallado, al hilo de lo cual ha sostenido que sucede "porque no nos creen" y, además, se tiene que seguir viendo "en qué estamos fallando", a la vez que ha citado los silencios que "muchas veces" son "cómplices" o que puede darse que se sepa que algo ocurre en la casa de al lado pero "pensar que son cuestiones domésticas" y "mejor no meterse", actitudes que "no se deben consentir".

Del mismo modo, Cristina Valadés ha incidido en que hay que dejar a nuestros hijos "un futuro sin miedo" y en que, para ello, hay que trabajar desde la educación y concienciación para lograr una sociedad "más justa", como también las instituciones juegan un papel "fundamental" y en el caso de la Diputación de Badajoz todas sus acciones y políticas se realizan con perspectiva de género.

Seguidamente, la diputada ha detallado las distintas actividades que incluyen, desde este lunes y hasta el 2 de diciembre, la difusión de píldoras visuales bajo el título 'Yo no estoy sola', con el objetivo de sensibilizar y mostrar el apoyo de las instituciones y la sociedad en general hacia las mujeres que sufren violencia de género.

Asimismo, La Estampa Teatro realizará una lectura dramatizada del 22 de noviembre al 1 de diciembre en Hornachos, Obando, La Zarza, Medellín y Zafra, a través un taller intensivo teatral y la lectura dramatizada de la obra 'Siete hembras sin piedad' de la autora Concha Rodríguez.

Otra actividad será la protagonizada por músicos del Conservatorio Superior con la interpretación de piezas en el edificio 'El Hospital-Centro Vivo', mientras que el 25 de noviembre a las 11,30 horas se celebrará un acto institucional en el Patio del Columnas el Palacio Provincial que contará con la presencia del presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo.

El día 27 tendrá lugar I Ruta Urbana Mariposas 'Volando juntas contra la violencia', que comenzará a las 11,00 horas en el parque del Guadiana con un recorrido de 4 kilómetros y diferentes acciones; y otra actividad es el encuentro del club de lectura virtual de 'La panadera' para abordar la violencia digital y que se va a realizar desde la biblioteca Felipe Trigo con las públicas municipales de Aceuchal, Arroyo de San Serván, Cabeza del Buey, Calamonte, Castuera, Fuente del Maestre, Guareña, Lobón, La Garrovilla, Montijo, Olivenza, Valdelacalzada y Villafranca de los Barros.

La Residencia Universitaria Hernán Cortés propone, a su vez, distintas actividades que arrancan este lunes 21 de noviembre con la inauguración de la muestra 'No seas cómplice, sé mi cómplice', del Ministerio de Igualdad sobre la trata de mujeres que podrá visitarse hasta el 2 de diciembre.

A las 19,30 horas de este lunes se proyectará la película 'La hija del general', mientras que para el martes 22 la comunicadora Patricia Sornosa ofrecerá a las 20,30 horas el monólogo 'Soy lo peor de lo peor, feminista y hetero' o el jueves 24, a las 14,00 horas, se procederá a guardar un minuto de silencio y a la lectura de un manifiesto. Esa misma tarde, sobre las 20,30 horas, se ha previsto un concierto de jazz con Mili Vizcaíno y Rui Filipe que potenciarán los valores en igualdad.

Ya el 25 de noviembre habrá una charla con la periodista Nieves Concostrina, y el 2 de diciembre se podrá asistir a la conferencia de María de los Ángeles Querol 'El papel de las mujeres en el patrimonio cultural inmaterial'.

Para finalizar, se va a montar un exposición sobre la historia del feminismo en diferentes espacios de la Diputación de Badajoz, y el día 24 se invita a la charla sobre sensibilización en igualdad en el IES 'Ramón Carande' de Jerez de los Caballeros.