Detenido el presunto autor de varios incendios en Badajoz en las últimas semanas

La Policía Local de Badajoz ha detenido a un hombre de 33 años de edad como presunto autor de los diferentes incendios en diferentes partes del perímetro de la ciudad en las últimas semanas.

La detención se ha producido aproximadamente a las 19,30 horas de este lunes, cuando el individuo estaba procediendo a quemar diferentes zonas de la margen derecha del río Guadiana a la altura del Puente Real.

Como consecuencia de dicho incendio, por parte de Policía Local, se ha procedido al desalojo del tanatorio Puente Real y al corte de tráfico del propio puente, dada la densidad del humo, informa el ayuntamiento en una nota de prensa.

El detenido ha sido trasladado a dependencias de la Policía Nacional para que se realicen las diligencias oportunas y pase a disposición judicial.

El autor se enfrenta a un presunto delito contra la seguridad colectiva realizado por medio del fuego, en este caso de manera intencionada al ser observado por los agentes actuantes, poniendo con dicho hecho en riesgo la vida y la integridad de las personas, así como el medio ecológico.

El incendio se ha dado por controlado a las 20,50 horas, según las dotaciones policiales y del servicio de bomberos del Ayuntamiento de Badajoz desplazadas al lugar.