Cruz Roja realiza 90 asistencias durante el domingo de Carnaval en Badajoz

Cruz Roja en Extremadura ha realizado este pasado domingo de Carnaval en la ciudad de Badajoz un total de 90 asistencias, entre ellas 11 síncopes, otras tantas lipotimias o una enfermedad cardíaca, a lo largo de una jornada "bastante complicada" para los equipos de la institución debido, por una parte, a la afluencia masiva de público y participantes en el Gran Desfile de Comparsas y, por otro, a la lluvia y el frío, principalmente por la tarde.

No obstante y a pesar de esto, el balance de la jornada es "positivo", según indica en nota de prensa, ya que no se produjeron incidentes "relevantes" y la mayor parte de las asistencias han podido resolver in situ, derivando solo a cuatro personas a centros sanitarios, una para mantener en observación y las otras tres para la realización de pruebas complementarias.

En total, ha atendido cinco crisis de ansiedad, siete traumatismos accidentales, seis casos de enfermedad común, cuatro intoxicaciones por consumo de alcohol, una enfermedad cardíaca, 11 lipotimias, 26 heridas accidentales, tres casos de dolores musculares, 11 síncopes, 10 esguinces, cuatro quemaduras, una intoxicación por consumo de drogas y una reacción alérgica.

Para esta jornada, Cruz Roja ha movilizado un total de 49 efectivos y 11 unidades móviles entre ambulancias y vehículos de apoyo logístico.

Hasta el momento, el dispositivo sanitario que Cruz Roja realiza en coordinación con el Ayuntamiento de Badajoz y el 112 ha realizado un total de 170 asistencias, derivando a 20 pacientes a centros sanitarios de la ciudad.