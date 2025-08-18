INCENDIOS

El CPEI de la Diputación de Badajoz apoya a los servicios de emergencia del incendio de Malpartida de Cáceres

El Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz ha estado prestando apoyo a los servicios de emergencias actuantes en los incendios de la provincia de Cáceres, especialmente en el de Malpartida de Cáceres.

Redacción

Badajoz |

Un sargento de guardia, siete efectivos, dos bombas forestales pesadas y un vehículo de mando han intervenido en el incendio de Malpartida de Cáceres a requerimiento del Infoex.

El servicio de apoyo prestado ha estado durante toda la noche, hasta la siete de la mañana de hoy cuando se ha dado por controlado el incendio. De la misma forma, se han realizado otras intervenciones requeridas en la provincia de Cáceres durante las últimas horas.

En cuanto a la provincia pacense, actualmente no hay incendios activos, informa en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

Durante los últimos días, el CPEI ha intervenido en la extinción de los incendios de Llerena-Bienvenida, Brovales-Burguillos y el de la Sierra de San Pedro.

No obstante, están preparados los refuerzos de los parques de bomberos de Don Benito-Villanueva, Mérida y Alburquerque pendiente de actuar en caso de recibir requerimiento de sus servicios. En total son doce efectivos. El resto de dotaciones de efectivos y vehículos de los parques de la provincia pertenecientes al CPEI de la Diputación de Badajoz se encuentran totalmente operativos al cien por cien.

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, incide en mostrar la "total disposición" para colaborar con los vecinos, permaneciendo "en alerta en todo momento mientras que exista situación de riesgo".

Es por ello que el gerente del CPEI, José Antonio Palanco, insiste en tomar todas las medidas de prevención posibles, ya que la situación de riesgo de incendios en la región sigue siendo "extrema", a pesar de que las altas temperaturas están remitiendo.

Finalmente, la Diputación de Badajoz pide a los ciudadanos hacer caso a las indicaciones de los profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad, y muestra su apoyo y solidaridad con los ciudadanos afectados por los incendios en Extremadura.

