Consulta aquí el programa de actividades de la I Feria de Turismo de Onda Cero

Esta semana, del 13 al 15 de septiembre el Hospital Centro Vivo se convertirá en el epicentro de la oferta turística de la provincia de Badajoz y de Portugal con la celebración de la I Feria de Turismo de Onda Cero
PROGRAMA Y ACTIVIDADES
VIERNES 13 SEPTIEMBRE
12:00 INAUGURACIÓN OFICIAL
12:20-13:30 (DIRECTO) PROGRAMA RADIO MÁS DE UNO BADAJOZ (AUDITORIO)
13:00 SHOWCOOKING (PATIO JOVEN)
14:30-15:00 (DIRECTO) PROGRAMA RADIO GENTE VIAJERA EXTREMADURA (AUDITORIO)
16:00-16:30 PRESENTACIÓN MEDELLIN (AUDITORIO)
16:45-17:15 PRESENTACION DON BENITO (AUDITORIO)
17:30-18:00 PRESENTACION OLIVA DE LA FRONTERA (AUDITORIO)
18:15-18:45 PRESENTACIÓN HORNACHOS (AUDITORIO)
18:30 SHOWCOOKING (PATIO JOVEN)
19:00-19:30 PRESENTACIÓN FUENTE DEL MAESTRE (AUDITORIO)
20:00 CIERRE FERIA
SÁBADO 14 SEPTIEMBRE
10:00 APERTURA FERIA
DURANTE LA MAÑANA ACTUACIÓN GRUPO DE CANTARES DESPERTAR ALENTEJANO DE CAMPO MAIOR (INSTALACIONES)
11:00-11:30 PRESENTACION LA SIBERIA EXTREMEÑA (AUDITORIO)
11:45-12:15 PRESENTACIÓN REGUENGOS DE MONSARAZ(AUDITORIO)
12:30-13:00 PRESENTACIÓN NOVA TOUR PORTUGAL (AUDITORIO)
13:00 SHOWCOOKING (PATIO JOVEN)
13:15-13:45 PRESENTACIÓN BADAJOZ (AUDITORIO)
14:00:-14:30 PRESENTACION CALERA DE LEÓN (AUDITOIO)
16:00-16:30 PRESENTACION VILA GALÉ HOTELES (AUDITORIO)
16:45-17:15 PRESENTACION HOTEL TURIA BADAJOZ (AUDITORIO)
17:30-18:00 PRESENTACION LLERENA (AUDITORIO)
18:30-19:00 ACTUACIÓN GRUPO FOLKLORICO CARAMANCHO DE DON BENITO (AUDITORIO)
20:00 CIERRE FERIA
DOMINGO 15 SEPTIEMBRE
10:00 APERTURA FERIA
DURANTE LA MAÑANA SORTEOS VIAJE EN GLOBO (PATIO JOVEN)
13:00 SHOWCOOKING (PATIO JOVEN)
14:00 CIERRE FERIA