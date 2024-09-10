CITA PARA LOS AMANTES DEL TURISMO

Consulta aquí el programa de actividades de la I Feria de Turismo de Onda Cero

Se celebra en el Hospital Centro Vivo de Badajoz del 13 al 15 de septiembre

Redacción

Badajoz | 10.09.2024 14:47

Consulta aquí el programa de actividades de la I Feria de Turismo de Onda Cero
Consulta aquí el programa de actividades de la I Feria de Turismo de Onda Cero | Onda Cero

Esta semana, del 13 al 15 de septiembre el Hospital Centro Vivo se convertirá en el epicentro de la oferta turística de la provincia de Badajoz y de Portugal con la celebración de la I Feria de Turismo de Onda Cero

PROGRAMA Y ACTIVIDADES

VIERNES 13 SEPTIEMBRE

12:00 INAUGURACIÓN OFICIAL

12:20-13:30 (DIRECTO) PROGRAMA RADIO MÁS DE UNO BADAJOZ (AUDITORIO)

13:00 SHOWCOOKING (PATIO JOVEN)

14:30-15:00 (DIRECTO) PROGRAMA RADIO GENTE VIAJERA EXTREMADURA (AUDITORIO)

16:00-16:30 PRESENTACIÓN MEDELLIN (AUDITORIO)

16:45-17:15 PRESENTACION DON BENITO (AUDITORIO)

17:30-18:00 PRESENTACION OLIVA DE LA FRONTERA (AUDITORIO)

18:15-18:45 PRESENTACIÓN HORNACHOS (AUDITORIO)

18:30 SHOWCOOKING (PATIO JOVEN)

19:00-19:30 PRESENTACIÓN FUENTE DEL MAESTRE (AUDITORIO)

20:00 CIERRE FERIA

SÁBADO 14 SEPTIEMBRE

10:00 APERTURA FERIA

DURANTE LA MAÑANA ACTUACIÓN GRUPO DE CANTARES DESPERTAR ALENTEJANO DE CAMPO MAIOR (INSTALACIONES)

11:00-11:30 PRESENTACION LA SIBERIA EXTREMEÑA (AUDITORIO)

11:45-12:15 PRESENTACIÓN REGUENGOS DE MONSARAZ(AUDITORIO)

12:30-13:00 PRESENTACIÓN NOVA TOUR PORTUGAL (AUDITORIO)

13:00 SHOWCOOKING (PATIO JOVEN)

13:15-13:45 PRESENTACIÓN BADAJOZ (AUDITORIO)

14:00:-14:30 PRESENTACION CALERA DE LEÓN (AUDITOIO)

16:00-16:30 PRESENTACION VILA GALÉ HOTELES (AUDITORIO)

16:45-17:15 PRESENTACION HOTEL TURIA BADAJOZ (AUDITORIO)

17:30-18:00 PRESENTACION LLERENA (AUDITORIO)

18:30-19:00 ACTUACIÓN GRUPO FOLKLORICO CARAMANCHO DE DON BENITO (AUDITORIO)

20:00 CIERRE FERIA

DOMINGO 15 SEPTIEMBRE

10:00 APERTURA FERIA

DURANTE LA MAÑANA SORTEOS VIAJE EN GLOBO (PATIO JOVEN)

13:00 SHOWCOOKING (PATIO JOVEN)

14:00 CIERRE FERIA

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