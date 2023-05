Comienza la campaña electoral en Badajoz con la tradicional pegada de carteles

PP BADAJOZ

El candidato del PP a la relección a la Alcaldía de Badajoz, Ignacio Gragera, ha destacado que el próximo 28 de mayo votar al Partido Popular es hacerlo por la capital pacense y por su futuro, así como que se trata de un partido "moderno", "transformador" y que "durante muchos años ha sabido transformar esta ciudad, hacerla moderna y, sobre todo, hacerla líder dentro de Extremadura y hacerla líder dentro del sudoeste peninsular".

Así lo ha señalado durante su intervención en la pegada de carteles de inicio de campaña electoral en la medianoche de este viernes, y que el PP ha celebrado en Puerta Palmas, donde ha querido dedicar sus primeras palabras de agradecimiento "a todos y a cada uno" de los miembros del PP que "durante los últimos 28 años se han partido la cara por esta ciudad", a los que ha pedido un aplauso.

También ha señalado en relación a la candidatura del PP que, cuando se conforma la lista y uno piensa en qué quiere para la ciudad y los perfiles que pueden llevar a cabo el programa y proyecto del PP para Badajoz, "no puede sentirse más orgulloso" de haber conformado dicha lista cuyos integrantes representan lo que es la ciudad, sus barrios, todas las profesiones.

PSOE BADAJOZ

El candidato socialista a la Alcaldía de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha remarcado que el PSOE va a gobernar para ser "útiles" y hacer que la capital pacense "funcione", mientras que el secretario general del PSOE de la provincia de Badajoz, Rafael Lemus, ha reafirmado que comienza una campaña electoral "de sorpresas" y que el próximo 28 de mayo será una fecha "llena de sorpresas y de sorpresas gratas" para la formación socialista.

"Se acabó el Badajoz de primera y se acabó el Badajoz de tercera, vamos a gobernar para todo el mundo, vamos a implantar la justicia, la solidaridad, y vamos a implantar un gobierno para todos y para todas", ha destacado Ricardo Cabezas, para quien "lo más importante" es que van a ser "útiles" y van a hacer que la ciudad "funcione".

En este punto y sobre las pasadas elecciones municipales, cuando el PSOE ganó las elecciones pero no gobernó en la ciudad, ha hecho un símil con las oposiciones: "hace cuatro años aprobamos las oposiciones, nos quedamos sin plaza, en unos días vamos a aprobar las oposiciones y nos vamos a quedar con la plaza, que ya nos toca". El PSOE realizaba la pegada de carteles en Ronda del Pilar frente a su sede.

CIUDADANOS BADAJOZ

La candidata de CS a la Alcaldía de Badajoz, Ángela Roncero, en la Plaza alta de Badajoz ha asegurado que aunque "muchos creían que Ciudadanos estaba muerto y no se iba a presentar a estas elecciones aquí demostramos que no".

"Hemos resurgido, nos hemos rehecho y abordamos esta campaña con mucha ilusión, mucha fuerza, muchas ganas y mucha pasión por nuestra ciudad", ha reafirmado Roncero, quien ha señalado que la capital pacense "cada día está más abandonada y las familias están sometidas cada vez a mayor presión fiscal y a una cesta de la compra más cara", ha asegurado.

Asimismo, Roncero ha manifestado que durante la campaña "luchará" por los pacenses porque "hay que sacarles de la asfixia que llevan padeciendo desde hace 28 años con el PP".

"Hablamos con los mayores y nos dicen que no viven bien, con los padres que no pueden conciliar, con los niños que nos dicen que los parques no están acondicionados como lo deberían estar y con los jóvenes por los que hay que luchar para que no solo sean el futuro sino también el presente", ha defendido.

PODEMOS BADAJOZ

La candidata a la Alcaldía de Badajoz, Erika Cadenas, también la Plaza Alta junto a la candidata de Unidas por Extremadura a la presidencia de la Junta de Extremadura, Irene de Miguel, ha asegurado que su objetivo es hacer de la capital pacense una ciudad más democrática, más abierta, más sostenible y feminista. "Vamos a impulsar el cambio que necesita Badajoz y el que se merecen nuestros vecinos y vecinas, y lo vamos a hacer con valentía", ha concluido.

BADAJOZ 5 ESTRELLAS

El candidato de Badajoz 5 Estrellas, Alejandro Vélez, optaba por la Plaza de San José para la pegada de carteles. Habla de noche ilusionante, iniciando la campaña con una candidaturas 5 estrellas, de "gente de Badajoz, gente currante que sabe lo que es levantar las persianas de su negocio". Recuerda lo conseguido para la ciudad, como concejal del Ayuntamiento, y cita, la celebración del Día de Badajoz, el día de San José, o la bandera de la ciudad. Dice que son un partido local, "sin más intereses que el trabajo por los ciudadanos de Badajoz."

BADAJOZ ADELANTE

El candidato de Badajoz Adelante, Carlos Diaz, en la sede de la formación de la Calle San Juan, asegura que la formación es necesaria para el futuro de la ciudad, y que "Badajoz debe de ser un Badajoz de todos, no solo de unos pocos."