El Cine de Verano continúa en la Terraza del López de Ayala con la proyección de cuatro cintas hasta el 3 de septiembre

La programación del Cine de Verano continuará todos los miércoles, hasta el 4 de septiembre en la Terraza del López de Ayala de Badajoz con la proyecciones de 'Buffalo Kids', 'La infiltrada' 'Inside Out 2' y 'Dune 2'.

Cabe destacar, que todas las proyecciones darán comienzo a partir de las 22,00 horas, ha informado en nota de prensa el Teatro López de Ayala de Badajoz.

En cuanto a la venta de entradas, se realizará el mismo día de la exhibición de 12,00 a 14,00 horas y de 19,00 a 22,00 horas en la taquilla o a través de su pagina web y se podrán adquirir un máximo de cuatro.

PROYECCIONES

El ciclo del Cine de Verano en la Terraza del López de Ayala proyectará el miércoles, día 13, la película infantil de animación 'Buffalo Kids'. Dirigida por Pedro Solís y Juan Jesús García Galo, esta película de animación apta para todos los públicos cuenta la historia de Tom y Mary, dos hermanos huérfanos, que desembarcan en Nueva York a finales del siglo XIX.

Juntos, se aventuran como polizones en un tren por el Salvaje Oeste donde conocerán a Nick, un nuevo y extraordinario amigo que cambiará sus vidas para siempre.

El miércoles, 20 de agosto, será el turno de la película española, 'La infiltrada', protagonizada por la actriz extremeña Carolina Yuste.

Dirigida por Arantxa Echevarría e interpretada por Carolina Yuste, Luis Tosar, Iñigo Gastesi, Víctor Clavijo, Nausicaa Bonnín, Pepo Ocio, Jorge Rueda, Carlos Troya, Diego Anido y Pedro Casablanc, está basada en la historia real de Aránzazu Berradre Marín, pseudónimo con el que se infiltró una agente de la Policía nacional en la banda terrorista ETA durante 8 años.

Cuando contaba apenas con 20 años, la joven consiguió adentrarse en la izquierda abertzale, siendo la única mujer que convivió en un piso con dirigentes de ETA. Durante su infiltración se vio obligada a cortar totalmente lazos familiares, todo para poder desarticular el comando Donosti en un momento crucial en el que la banda declaraba falsamente estar en tregua.

Asimismo, el miércoles, 27 de agosto, llega el turno a la película infantil de animación 'Inside Out 2', dirigida por Kelsey Mann, de 96 minutos de duración y apta para todos los públicos.

En este filme, Riley entra en la adolescencia y el Cuartel General de su cabeza sufre una repentina reforma para hacerle hueco a algo totalmente inesperado propio de la pubertad como son nuevas emociones.

De este modo, Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco, con años de "impecable gestión" a sus espaladas no saben muy bien qué sentir cuando aparece con enorme ímpetu Ansiedad, que viene acompañada de Envidia, Vergüenza y Aburrimiento.

El ciclo del Cine de Verano finaliza el miércoles 3 de septiembre con 'Dune 2' dirigida por Denis Villeneuve y que no está recomendada para menores de 12 años.

En este trabajo, interpretado por Rebecca Ferguson, Zendaya, Stellan Skarsgard y Timothée Chalamet, tras los sucesos de la primera parte acontecidos en el planeta Arrakis, el joven Paul Atreides se une a la tribu de los Fremen y comienza un viaje espiritual y marcial para convertirse en mesías.