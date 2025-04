El Certamen 'Me Toca la Fibra' recala este jueves en Badajoz en la semana del Fashion Revolution Week

El Certamen 'Me Toca la Fibra. La Moda del Cambio' recala este jueves, 24 de abril, en la ciudad de Badajoz y, en concreto, en el Hospital Centro Vivo de 17,00 a 19,00 horas en el marco de la Semana Fashion Revolution.

Este certamen es un evento que visibiliza y reconoce a diseñadores, marcas e iniciativas extremeñas que están apostando por un modelo de moda "ética, circular y con impacto positivo", y forma parte del proyecto 'Me Toca la Fibra III. Hacia un modelo de producción y consumo de moda más sostenible y responsable', impulsado por la Asociación de Desarrollo Rurex y financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid) y en colaboración con Diputación de Badajoz y ExtreModa fashion Week.

Así, el certamen se celebrará en el marco de la Semana Fashion Revolution, el movimiento global que nació tras el derrumbe del edificio Rana Plaza en 2013, y que cada abril reclama una industria textil más justa y transparente.

Bajo el lema 'Piensa globalmente, actúa localmente', este año Rurex se suma al llamamiento internacional visibilizando desde Extremadura las voces y manos que están tejiendo "otra moda posible".

El Certamen 'Me Toca la Fibra' no es sólo una pasarela, sino "un espacio de encuentro, inspiración y activismo creativo". Las propuestas seleccionadas se presentarán en un desfile que no solo mostrará diseño, sino también valores, procesos y materiales que promueven una moda con conciencia, según indica en nota de prensa la Asociación de Desarrollo Rurex, que ha avanzado que "será un escaparate de lo mejor del talento textil sostenible en la región".

El evento contará con tres categorías de premios que buscan reconocer el esfuerzo y la innovación en distintos ámbitos del sector, y que distinguen al Mejor Diseñador de Moda Sostenible por su creatividad y compromiso medioambiental, al Mejor Trabajo en I+D en Moda Sostenible por su apuesta por nuevos materiales, tecnologías o procesos con bajo impacto y a la Mejor Iniciativa Eco-Social en Moda Sostenible por generar un impacto positivo en su comunidad a través de la moda.

Las propuestas que se presentarán en el certamen, ha explicado la organización, "cuentan una historia de transformación: es una declaración política, una apuesta por el futuro y una manera de vestir el cambio". Este evento, ha remarcado, "quiere convertirse en el altavoz de todas esas personas y proyectos que, desde Extremadura, están demostrando que otra moda es posible".

Finalmente, ha incidido en que la industria de la moda es la segunda más contaminante del planeta y una de las que mayor vulneración de derechos laborales genera. Por eso, desde la Asociación de Desarrollo Rurex defienden que el cambio debe ser estructural, pero también cotidiano y local.

De este modo, concluye, "este certamen es una invitación a repensar nuestros hábitos de consumo, apoyar iniciativas comprometidas y celebrar la creatividad como motor de transformación social y ambiental".