CCOO reclama ante la Inspección de Trabajo en Badajoz más recursos y medios para evitar accidentes laboles

Cerca de un centenar de delegados sindicales de CCOO en Extremadura se ha concentrado este jueves, día 28, ante la Inspección de Trabajo en Badajoz para reclamar más recursos y medios para evitar que se produzcan accidentes laborales y que los trabajadores puedan desarrollar su función en su puesto.

En la protesta se ha podido ver una gran pancarta que rezaba: '28 de abril. La vida y la salud lo primero', y se han escuchado gritos como "Aquí está la lucha sindical" o "En el trabajo ni un muerto más".

En declaraciones a los medios en el marco de esta concentración por el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, la secretaria general de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón, ha expuesto que este jueves es una jornada "fundamentalmente" para reivindicar, pero también para recordar a todas esas personas "víctimas" de esos accidentes mortales y de esos accidentes laborales, ante lo cual ha recordado que en la comunidad extremeña 23.289 personas sufrieron accidentes laborales el año pasado, 306 más en lo que se lleva en este año.

"Eso es insostenible, teniendo en cuenta que somos la sexta comunidad que más siniestralidad tiene, y en el ámbito de muertos por ir al trabajo, accidentes mortales, somos la primera comunidad en este país", ha remarcado, junto con que el año pasado 22 personas perdieron la vida por ejercer el derecho al trabajo, el cual para CCOO es "fundamental pero el derecho a la vida hay que consolidarlo".

En este sentido, ha señalado que lo que está ocurriendo es que los empresarios no están ejerciendo su responsabilidad, poniendo los medios para que los trabajadores no sufran "las consecuencias de esa precariedad", la cual desde el 2012 "se ha ido agudizando fundamentalmente" por la reforma laboral del Partido Popular. "Tengamos memoria, quien nos precarizó fueron esas normas que posibilitaron esa gran precariedad en el empleo, y por eso la alta siniestralidad", ha dicho.

Ante ello, ha esperado y confiado en este año en la reforma laboral y ha apuntillado que seguirán pidiendo más recursos a la Inspección de Trabajo para que actúen y vigilen, aunque "no solamente" a las empresas, de manera que también controlen tanto a las mutuas, como a las que está en su responsabilidad el prevenir los accidentes laborales, las empresas de prevención que "tienen que estar totalmente controladas y vigiladas también por la Inspección para que hagan justamente su trabajo".

Por eso, para Comisiones Obreras también es "muy importante" el reconocimiento de las enfermedades profesionales, que tilda de "asignatura pendiente" del Gobierno, al considerar que las consecuencias las están "pagando" la clase trabajadora: "solo el año pasado en Extremadura hubo un registro de una enfermedad por motivos cancerígenos, cuando realmente la incidencia está siendo mayor".

En este punto, se ha referido igualmente a que también se están viendo las secuelas que están produciendo enfermedades relacionadas con el control de la salud mental y que están viendo que no se está incidiendo en ello y en los factores psicológicos de las propias enfermedades. "Queremos exigir que eso cambie ya, para que realmente el asistir al puesto de trabajo no sea un riesgo como está ocurriendo en este momento", ha incidido.

En relación a los accidentes laborales más habituales en la región, Encarna Chacón ha lamentado que se puede hablar de accidentes "que pueden ser fácilmente evitables", y se ha referido a caídas, atrapamientos o golpes, que "con una prevención evidentemente se evitarían", así como a que los sectores "más acuciantes ahora mismo en nuestra región" están siendo tanto el sector servicios, como agricultura e industria, y que en agricultura la mortalidad es "quizás mayor" que en cualquier otro sector.

Y es que, para Chacón, "esto es lo grave de esta situación, que teniendo los medios, los recursos, una sociedad del siglo XXI no se puede permitir que sigan ocurriendo accidentes laborales, estamos hablando de más de 23.000, estamos hablando de que somos la sexta comunidad en nuestro país que tiene más accidentabilidad, y estamos hablando que también somos la comunidad que más, la primera, con más muertos por acudir al centro de trabajo".

Una cuestión que tiene que "evitar" la Inspección de Trabajo con más recursos, y los empresarios poniendo medios, "porque esto no es casuística, no es despiste de los trabajadores y trabajadoras, no, no se producen los accidentes por eso, se producen porque no se ponen los recursos y los medios para que los trabajadores y trabajadoras desarrollen su función en el puesto de trabajo", ha concluido.