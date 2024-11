El Casco Antiguo de Badajoz será sede esta Navidad de más de 40 actividades entre talleres, conciertos o un pasacalles

El Casco Antiguo de Badajoz será sede esta próxima Navidad, en concreto desde el 2 de diciembre al 3 de enero, de más de 40 actividades para niños, adultos y familias con el objetivo de dinamizar el entorno, crear un ambiente festivo y fomentar el comercio local, con talleres tanto para niños como para mayores, conciertos, un trenecito o pasacalles.

Fundación CB y la Asociación de Empresarios y Comerciantes del Casco Antiguo se han unido para ofrecer esta programación navideña diseñada para atraer a visitantes y a residentes a esta zona de la ciudad, con actividades que se desarrollarán tanto al aire libre como en el edificio de dicha fundación ubicado en la calle Montesinos 22.

El presidente y el director de Fundación CB, Emilio Vázquez y Emilio Jiménez, respectivamente, y el presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes del Casco Antiguo, Emilio Vahí, han presentado este programa que contempla, en el caso del edificio de Montesinos, 10 talleres infantiles en torno a la ciencia o para crear un árbol de Navidad, tres shows infantiles, cinco talleres artesanales para adultos como uno para aprender a elaborar un Roscón de Reyes, y cuatro conciertos, de La Kaita, de Raquel Guerra, de lírica o uno especial sobre el universo Harry Potter.

En la calle se desarrollarán siete conciertos de música, nueve pasacalles o viajes en un trenecito que recorrerá diferentes calles del casco histórico con salida desde la Plaza de España. Otra acción que se llevará a cabo con el fin de fomentar las compras en los comercios del Casco Antiguo será la celebración de un sorteo, cuyos boletos los entregarán los comercios y establecimientos colaboradores con la realización de compras o consumiciones.

En su intervención, Emilio Vázquez ha señalado que, con "muchísima alegría, alegría casi navideña", presentan el programa de esta campaña de Navidad en el Casco Antiguo, ante lo que ha explicado la importancia de que la gente comprenda, "sobre todo las más altas esferas de responsabilidad", la necesidad de rehabilitar esta zona de la ciudad, "nos va la vida en ello", como fundación y como ciudadanos, ha dicho.

A su vez, Emilio Jiménez ha querido poner las cosas en "contexto" al recordar que, hace prácticamente un año, Fundación CB llegó al Casco Antiguo y en concreto al edificio de Montesinos 22, aunque a casi 100 metros intentan comenzar una obra de la que será su nueva sede social, de manera que la actual pasaría a ser un centro de documentación y de la imagen, aunque "de momento" están en ello porque no tienen la licencia de obras.

Sobre el barrio histórico de la capital pacense, ha indicado que, en un ejercicio de "apoyo total" a la ciudad que vio nacer a Caja Badajoz y a Fundación CB, el patronato encabezado por Emilio Vázquez "tuvo la gallardía" de recalar en el Casco Antiguo para llevar al mismo sus actividades y contribuir a darle "algo de vida".

Ante ello, ha sostenido que la vida de un lugar reside en la gente que vive en el mismo, para lo cual hay que dotarlo con una "mínima" infraestructura y con una "diligencia" en los trámites administrativos cuando, por ejemplo, una persona decide cambiar su domicilio al Casco Antiguo o desarrollar en el mismo una actividad empresarial, lo cual "no es fácil" por "pegas" o "trabas" como las del plan especial de esta zona de la ciudad, al hilo de lo cual aboga por que las administraciones ayuden en este sentido.

Por su parte, Emilio Vahí ha agradecido la "sensibilidad" que ha tenido con ellos Fundación CB sin los cuales esta Navidad no podrían haber hecho "prácticamente" ninguna actividad, al ser una asociación "pequeña" con fondos "pequeños", a la par que ha explicado que el ayuntamiento llevaba unos 30 años dándoles una ayuda estas iniciativas porque con sus fondos propios no llegaban pero que para este año les han dicho que no tenían dinero.

Acto seguido, ha indicado que estaba "desesperado" y se acordó de Fundación CB, que están apostando por el casco histórico, y les dijeron que les ayudarían con las actividades que tenían previstas para fomentar el comercio, que se acuda al del casco histórico y también para darle vida a este último, donde este año no se han puesto hasta el momento las luces de Navidad que instala el Ayuntamiento de Badajoz.

Jiménez ha considerado que el ayuntamiento "está ayudando también" y que este año se incluye en el programa de Navidad del consistorio un mercado navideño en la Plaza de Santa María, junto al Museo Luis de Morales, y Vázquez ha concluido que la fundación es "un miembro más" de quienes viven en este entorno y tratarán de ayudar con los fondos que tienen para desarrollar esta zona.

"Siempre en colaboración del máximo responsable que es el ayuntamiento", ha agregado, junto con que seguirán apoyando y ofreciendo su ayuda y lo "único" que quieren es que "el esfuerzo sea conjunto y diligente".