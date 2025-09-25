Carolina Yuste y María Adánez actuarán en el Festival Internacional de Teatro de Badajoz

El 48º Festival Internacional de Teatro de Badajoz tendrá lugar del 11 al 25 de octubre con un total de 14 funciones, en las que destacan 'La Gramática' con María Adánez, 'Caperucita en Manhattan' con la participación de la actriz extremeña Carolina Yuste o el estreno de la obra de teatro-danza 'Lucía Joyce' de la compañía extremeña Karlik Danza-Teatro.

Durante quince días, el Teatro López de Ayala y otros espacios de la ciudad acogerán una programación diversa que abarca teatro contemporáneo, danza, teatro familiar e infantil, así como actividades paralelas dirigidas a públicos de todas las edades y perfiles. Con vocación de apertura, el festival apuesta por la calidad artística, la innovación escénica y el compromiso con la creación emergente, sin renunciar a propuestas consolidadas que dialogan con el presente desde la escena.

Así, el López de Ayala será el epicentro de esta edición, que incluye estrenos, adaptaciones literarias, revisiones de clásicos y piezas híbridas que dialogan con el presente. Entre las compañías participantes, el teatro de la capital pacense ha destacado Marie de Jongh, Aracaladanza, el estreno de la compañía extremeña Karlik Danza-Teatro, Teatro de La Abadía y La Joven, entre otras.

El festival también apuesta por el público joven con un programa específico que incluye obras como 'Lagunas y niebla', 'Medida por medida', 'Las Mortero', 'Cowboy Anatomía +' o 'The room where it happens'. Además, se celebrarán actividades paralelas como talleres infantiles, clases magistrales y jornadas de debate y lectura dramatizada organizadas por la Unión de

actores y actrices profesionales de Extremadura (Uapex). Todas las funciones optan al Premio del Público, que reconoce la obra más valorada por los espectadores.

La programación comienza el sábado 11 de octubre en el Paseo de San Francisco con una propuesta infantil de la compañía portuguesa Crassh, 'Crassh - DuoCircus' y continúa ese mismo día, pero en la sala principal del López de Ayala, con 'La Gramática', una sátira humorística, escrita y dirigida por Ernesto Caballero que reflexiona sobre el lenguaje como herramienta de poder, identidad y resistencia que expone nuestra relación con el vasto legado que constituye la lengua, protagonizado por María Adánez

Otra de las propuestas para toda la familia llega de la mano de la Compañía Marie de Jongh el 12 de octubre con 'Mr. Bo; mientras que 'Lagunas y niebla' de la Compañía La Joven presenta el 14 de octubre una exploración escénica que aborda el desconocimiento actual de los jóvenes españoles sobre la Guerra Civil, planteando cómo la historia reciente está llena de "lagunas" de información y "niebla" de confusión que dificultan su comprensión.

La siguiente propuesta es una relectura contemporánea del clásico de Shakespeare, con una mirada crítica sobre el poder, la justicia y la moral el miércoles 15 de octubre con 'Medida por medida (La culpa es tuya)' de la compañía argentina Buendía Theatre.

La danza tiene varias citas en esta edición, como la propuesta de Aracaladanza del 16 de octubre con 'Va de Bach', una coreografía luminosa y onírica inspirada en la música de Bach. Un día después será el estreno de la obra de teatro-danza 'Lucía Joyce' de la compañía extremeña Karlik Danza-Teatro, una evocadora pieza que rinde homenaje desde la danza y la palabra a la hija del célebre escritor James Joyce.

El 18 de octubre es el turno de Teatro de la Abadía con la obra 'Caperucita en Manhattan' que ha sido una de las funciones más aclamadas por el público en la pasada temporada. Adaptación escénica de la novela de Carmen Martín Gaite, revisita el cuento clásico desde una óptica urbana y contemporánea con la participación de la actriz extremeña Carolina Yuste.

La escena extremeña tiene otra cita en este festival el 20 de octubre con 'Cowboy Anatomía +' de la mano de los alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD), dentro de este festival que permitirá disfrutar el 21 de octubre de 'Las Mortero' de Estigma, una obra provocadora que cuestiona los roles de género y la violencia simbólica.

Perigallo Teatro, ganadora del Premio del Público en la 45º edición del Festival de Teatro de Badajoz de 2022, vuelve a la escena pacense el 22 de octubre con 'Por voluntad propia', una historia íntima sobre la maternidad, el deseo y la libertad individual, narrada desde la cercanía emocional.

A su vez, una pieza híbrida que fusiona movimiento y palabra para explorar el poder y la toma de decisiones es la propuesta de 'The room where it happens' que pone en escena Iker Karrera Company el 23 de octubre; y una exploración sobre la pareja, la memoria y la comunicación a través de la narración de una historia compartida que cambia cada vez que se cuenta es la de 'Barbados en 2022', que se representa el 24 de octubre con la interpretación de Emilio Tomé y la argentina Fernanda Orazi.

La clausura del festival será el 25 de octubre con una fantasía visual que explora la conexión del ser humano con el agua, 'Bajau' de Ponten pie & Sergio Ots, un viaje visual y sensorial inspirado en los pueblos nómadas del mar, con una estética envolvente y poética.

La programación del festival se amplía con actividades paralelas que enriquecen la oferta cultural más allá de las representaciones teatrales, y entre las que se incluyen talleres infantiles pensados para acercar el teatro a los más pequeños como el impartido por Jokin Oregi, director de la obra 'Mr. Bo'.

Otras son unas clases magistrales de clown, que permitirán a los profesionales del sector teatral conocer de primera mano el trabajo de Gabriel Chamé, especialista en este arte y director de la obra 'Medida por medida'; y las jornadas de Uapex, concebidas como un espacio de reflexión y encuentro en torno al teatro y la creación escénica.

El Festival Internacional de Teatro de Badajoz renueva la invitación a los abonados para participar en la votación del Premio del Público de esta 48º edición, un galardón que reconoce la obra más valorada por los espectadores. Todas las funciones programadas optarán a este reconocimiento, que busca estrechar el vínculo entre la ciudadanía y el festival, fomentando la participación y el diálogo cultural en torno a las artes escénicas.

Los abonos del festival, que tienen un precio de 85 euros, se pondrán a la venta del 24 al 30 de septiembre; y a partir de ese día se podrán adquirir tanto abonos como entradas individuales para cada función. El precio de las entradas de cada espectáculo es de 15 euros, excepto la representación de San Francisco el 11 de octubre 'Crassh_DuoCircus' que es gratuita y la de 'Mr. Bo', de 6 euros para los niños.