La cantante portuguesa María Mendes ofrece un concierto de jazz y fado el jueves en Badajoz

La cantante portuguesa de jazz Maria Mendes ofrecerá un concierto de jazz y fado el próximo jueves, 5 de junio, en el Teatro López de Ayala de Badajoz, en el marco del 42 Festival Ibérico de Música.

En concreto, María Mendes viajará con su banda hasta la capital pacense para presentar 'Saudade, Colour of Love', su cuarto y último trabajo, en el que fusiona jazz con fado, el género musical más emblemático de Portugal.

El concierto tendrá lugar a las 20,30 horas, en el teatro López de Ayala, con el que Maria Mendes debuta en España, acompañada por destacados músicos como Jasper Somsen (contrabajo), Cédric Hanriot (piano) y Joel Silva (batería), que han colaborado con grandes nombres del jazz, han realizado interesantes producciones y cuyos trabajos han sido reconocidos y premiados.

Según informa la organización, Maria Mendes reúne en 'Saudade, Colour of Love' fados inmortalizados por la diva Amália Rodrigues como 'Tudo Isto é Fado' y temas del folclore tradicional portugués, como 'Verdes anos' de Carlos Predes, además de otras canciones de su anterior disco 'Close to Me' (2019).

También interpretará algunas piezas instrumentales cantadas en scat, una de ellas es el 'Fado para María' que el multiinstrumentista brasileño Hermeto Pascoal escribió especialmente para la cantante y le entregó después de un concierto en Portugal en 2018.

Las entradas para este concierto ya están a la venta a un precio de 15 euros en patio de butacas, y de 10 euros en anfiteatro, y es gratuita para los socios de la Sociedad Filarmónica de Badajoz.

Cabe destacar que el 42 Festival Ibérico de Música está organizado por la Sociedad Filarmónica de Badajoz y cuenta con el patrocinio de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz, el Ayuntamiento de Badajoz, el Consulado de Portugal en Sevilla y el Instituto Camões.