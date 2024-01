Unas Candelas sin 'Marimanta' y con reivindicación en las barriadas de la margen derecha

Bajo el lema de igualdad para todos los barrios de Badajoz, los colectivos vecinales de la margen derecha han celebrado este fin de semana sus candelas, con centenares de personas presentes en las actividades previas al Carnaval, sin que el cambio de fecha haya afectado a la participación. De nuevo son las comparsas, los vecinos han reivindicado actuaciones concretas en la zona como la culminación del parque Padre Eugenio y mayor accesibilidad para sus calles.

Alrededor de las 18.30 horas salían los diferentes colectivos participantes en la fiesta de la estación de tren en dirección a la pira. Esta, como viene siendo tradicional, estaba ubicada en el descampado junto a la parroquia de Santa Teresa. Además de la pila de palés preparada, a las 19.30 ardieron las pancartas hechas por las asociaciones donde se podían leer mensajes como ‘No a la guerra’, ‘comisaría de policía ¡ya!’, ‘¡No a la marginación, más limpieza en los Colorines’ y también ‘barrios accesibles para todos’.

Este año no se ha contado con el Marimanta, que no estuvo presente debido a que las asociaciones no han tenido tiempo de realizarlo al tener que adelantar dos semanas las celebración de las candelas, ya que el evento coincidía con la celebración de la tamborada.

La noche continuó en el parque de San Fernando con la degustación de hornazos y la lectura de la proclama. Tras ella llegó el homenaje a Antonia Macarro Vega, vecina de El Progreso. Tras ello, actuaron las murgas ‘Los Mini-folks’, ‘Los Lingartos’ y ‘Marwan’.