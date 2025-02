Cabezas ha criticado la organización del Carnaval de Badajoz 2025 que sigue con una organización de interés turístico nacional

El PSOE de Badajoz, ha criticado este jueves la organización del carnaval de Badajoz de este 2025 por parte del Ayuntamiento. Para el líder del PSOE en la ciudad, Ricardo Cabezas, el carnaval sigue con una organización propia de una fiesta de de interés turístico nacional. Dice que las agrupaciones del carnaval siguen cobrando ayudas que no se actualizan desde hace muchos años, reclama una promoción más fuerte del Carnaval de Badajoz y una APP propia donde encontrar toda la información, incluyendo directos y una ejecución impecable en infraestructuras en el sambódromo, que las comparsas infantiles terminen su desfile en la plaza de España o que la gala del segundo sábado se haga en el centro.

Ricardo Cabezas ha pedido que se actualicen las ayudas a las agrupaciones y los premios de los concursos, pues sigue cobrando lo mismo que hace muchos años tanto en participación en desfile (400 euros), como en los premios, 1.250 euros. Que en esto la fiesta sigue siendo de interés turístico nacional. Que aleguen que no se les ha subido en este 2025 por tener el presupuesto cerrado es una excusa mala.

Con respecto al sambódromo, el portavoz socialista ha pedido que el Ayuntamiento de Badajoz no falle en lo único que hace de este espectáculo: habilitar infraestructuras y señalización, y exige que la ejecución sea impecable. Del resto de la organización se encarga la FALCAP.

Resalta además que “siempre se ha subido hasta plaza España, no han pedido nunca que no fuera así. Al revés, han pedido que se mantuviera esa costumbre. No se puede utilizar el tema de la seguridad para cambiar tradiciones, lo que se debe hacer es redoblar la seguridad y mejorar la organización y el discurrir del desfile”, manifiesta el líder socialista.

Las comparsas siempre han ido a San Francisco, pero ahora ya no pueden porque no les dejan subir porque hay macro botellón allí desde el mediodía. Desde el PSOE consideran que se pueden hacer las cosas de otra manera y se niegan a pensar que no hay alternativas.

Cabezas, además, ha felicitado a los colegios por el desarrollo del COMBIA que, a pesar de las dificultades por la ausencia de las Aulas de Carnaval, a lo que añadir la tardanza en programar el certamen de murgas infantiles, finalmente actuarán seis. Ha añadido que “en la promoción de la cantera, el Ayuntamiento de Badajoz merece un cero enorme. La buen predisposición de los centros educativos contrasta con el mal hacer de este Ayuntamiento. Un cero bien grande.

Y con respecto a las Murgas Callejeras, asegura Cabezas que son el verdadero símbolo de la libertad carnavalera. Este año saldrán entre 8 y 10 murgas callejeras.

También el PSOE se ha hecho eco de demandas de los artefactos y pide que no retiren las sillas cuando terminan de pasar las comparsas y grupos menores y que esa parte del desfile, que no se emite en directo, se grabe y pueda visualizarse desde algún soporte. Los carnavaleros le han trasladado al equipo de gobierno su disconformidad con no hacerse en San Francisco como siempre. Parece ser que una reubicación propuesta es en el interior de la Alcazaba de Badajoz. Por su parte, el PSOE sigue prefiriendo hacerla en el centro, articulando una buenas medidas de seguridad.

Ricardo Cabezas ha pedido llevar la promoción a otras ciudades como Sevilla, Madrid, Barcelona, aprovechando cualquier evento. Que vuelva el carnabús a recorrer España, como hace años. Ha propuesto igualmente que se cree una oficina que atienda a los medios y les facilite contenidos y vigile la imagen exterior que trasladamos de nuestro carnaval. Que, aunque el equipo del PP es dado a que nos visiten youtubers, instagramers, titokers, influencers para hablar bien de nuestro carnaval previo pago, no termina de convencerle, pues hablan de la fiesta, no desde el corazón sino desde la cartera. Ha pedido hacer más programas nacionales de radio, no solo uno, en los días previos al carnaval y buscar una emisión televisiva de amplia cobertura, además de Canal Extremadura.

Y, sobre todo, considera que sería muy bueno que el Carnaval de Badajoz tuviera su propia APP en la edición de cada año para seguir en directo y a la carta todas las actividades de la fiesta. Una APP completa, con las transmisiones, últimas noticias, últimos vídeos, agenda, fotos carteles, programas de TV, audios de la radios locales, todas las comparsas y murgas y donde se invite a la participación y se ofrezca información útil de la ciudad.

El portavoz socialista ha comenzado la rueda de prensa señalando que coincide con la elección de la pregonera del Carnaval de Badajoz, Carolina Yuste, y del pregonero de la exaltación de la fiesta, Eduardo Fernández. Con la primera el equipo del PP ha buscado resarcirse del “patinazo” que cometió cuando se negó a aceptar la petición el PSOE de nombrar a la actriz hija predilecta de la ciudad. Y, con respecto a Eduardo Fernández, es un carnavalero desde el minuto uno de la fiesta, ejerciendo con entusiasmo y pasión para hacer grande el Carnaval de Badajoz