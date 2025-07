SUBEROCK

San Vicente de Alcántara acogerá el XVII Festival Suberock los días 4 y 5 de julio con el lema es 'gratis y a la sombra'

Bandas americanas como The Mystery Lights, The Schizophonics y The Woggies, junto a otras procedentes de distintos países europeos como los portugueses Maquina o los londinenses King Salami and The Cumberland Three, y de España como The Limboos, Pájaro, Los Chicos o Natacha (de Badajoz) se darán cita en Suberock.

Redacción