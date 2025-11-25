Badajoz suma un nuevo mercado navideño en la Plaza Alta con una docena de puestos y actuaciones navideñas

El Ayuntamiento de Badajoz, a través de la Concejalía de Cultura, ha presentado este lunes la programación con motivo de la próxima Navidad, que contará en la ciudad con tres mercados navideños entre el de San Francisco, con 50 casetas, bola y carrusel navideños o el Embajador Postal; el de Conquistadores que promueve El Corte Inglés con puestos y 'food trucks', un belén o Cortylandia; y, como novedad, un tercero en la Plaza Alta.

A diferencia del pasado año, cuando se instaló un mercado en la Plaza Santa María que no tuvo el éxito y participación esperados, en esta ocasión se vuelve a apostar por esta actividad en la parte más céntrica del Casco Antiguo y recala en la Plaza Alta, donde se inaugurará el 5 de diciembre con 12 casetas o puestos o una iluminación específica en este emblemático espacio, donde se dispondrá de un escenario para actuaciones como las de Miriam Cantero, Nayara Madera, el grupo vocal de repertorios navideños Harmoneyes Vocal o una zambomba extremeña.

La Plaza Alta volverá a acoger asimismo el espectáculo de luces y villancicos del 28 de noviembre al 5 de enero a las 18,00, 19,00 y 20,00 horas, excepto los días de actuaciones programadas en el escenario 'Sonidos de Navidad'.

Este viernes, día 28, se inaugura el encendido de luces de Navidad a las 18,30 horas en la Plaza de España, que no contará con el habitual árbol navideño, sino con una nueva decoración consistente en guirnaldas en una especie de carpa o cielo de luces desde la torre de la Catedral a distintos rincones de la plaza y un photocall de luz de unos 5 metros de altura.

Ese día la Banda Municipal de Música amenizará desde las 18,00 horas el encendido con las voces de las sopranos Celia Sánchez del Río y Anabel Antúnez Medina y desde las 17,00 horas también habrá un pasacalles entre la Plaza de España y San Francisco por distintas calles comerciales del Casco Antiguo.

San Francisco acogerá del 28 de noviembre al 5 de enero el tradicional mercado navideño, que se completa con una carpa de talleres para niños o con un escenario de actuaciones denominado 'Sonidos de Navidad' y en el que se podrá disfrutar de Paco Arrojo, Guadiana Almena o La Niña Carande y Shiara, así como una zambomba navideña o los villancicos solidarios que organiza la Hermandad del Santo Entierro para recoger alimentos destinados a Cáritas parroquial y al comedor social San Vicente Paul y que también se celebrarán en el mercado de la Plaza Alta.

Otro de los grandes atractivos para el público infantil será el Embajador Postal en el templete de San Francisco, donde se podrán depositar las cartas a los Reyes Magos; además del set fotográfico 'Sonrisas de Navidad'. Como en el caso del mercado de la plaza Conquistadores, ambos abrirán del 28 de noviembre al 5 de enero.

El concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, ha presentado en rueda de prensa esta programación, cuya imagen vuelve a ilustrar Luis Fano con un estilo similar a anteriores ocasiones, aunque sin personas y con una bola de cristal navideña en la que se puede ver una 'B' que representa a la ciudad junto a Puerta Palma y la Torre de Espantaperros con estrellas a modo de copos de nieve, todo ello simbolizando la magia y la ilusión de estas fechas.

En el plano musical, ha destacado la programación de los dos escenarios 'Sonidos de Navidad' en San Francisco y la Plaza Alta, así como el Encuentro de Corales Hermano Daniel los días 13 y 14 en el Teatro López de Ayala, el concierto de la Banda Municipal de Música 'Melodías de Broadway' del 18 de diciembre también en el López o el Festival de Navidad del Museo Luis de Morales que aunará el 20 de diciembre música y poesía navideñas.

Este museo volverá a acoger un año más la Exposición de Dioramas y Belén Monumental del 5 de diciembre al 5 de enero, como también repite y se refuerza la Navidad en los barrios con dos pasacalles, el de la 'Carroza de Aladdín' en Cerro del Viento y Valdepasillas el 12 de diciembre, en Pardaleras y San Roque el día 13 y en Santa Engracia y Urbanización Guadiana y Cuartón Cortijo el 14, y el 'Happy Holidays' en Llera el 26, Antonio Domínguez y Ciudad Jardín y San Fernando el 27 y en Cerro de Reyes y Cerro Gordo el 28.

El belén viviente en el claustro de San Agustín los días 19 y 20, organizado por el Santo Entierro, es otras de las actividades junto a los distintos nacimientos, entre tradicionales y vivientes, que se pueden visitar en iglesias, colegios, centros de mayores o hermandades; además de los villancicos por los belenes del 28 de diciembre que organiza el Grupo Voces Corales de Badajoz, o la XIX Exaltación de la Navidad del Colegio Sopeña del 11 de diciembre.

Casablanca ha destacado igualmente la Nochevieja del 31 de diciembre en la Plaza de España, tanto infantil por la mañana con música, ambientación y gominolas de la suerte, como para adultos por la noche también con música y las campanadas; o las dos actividades del 5 de enero que se presentarán más adelante, el Roscón de Reyes y la Cabalgata.

Finalmente, ha destacado la Feria de la Infancia y la Juventud de Extremadura, Iberocio, que volverá a abrir sus puertas del 26 al 30 de diciembre en la Institución Ferial de la ciudad (Ifeba). Otras actividades las organizan los centros comerciales abiertos de la ciudad, El Faro o el Teatro López de Ayala y el Palacio de Congresos.