Badajoz respeta las decisiones de la Junta y ve que un cierre perimetral tendría "poca efectividad"

A preguntas de los periodistas sobre este asunto, la primera teniente de alcalde, María José Solana, ha resaltado que "como siempre ha sucedido y siempre se ha dado" desde el ayuntamiento y han vivido "como todos los ciudadanos y como todas las instituciones diferentes circunstancias relacionadas con la Covid-19", el gobierno local "respeta absolutamente las decisiones que toma la autoridad sanitaria".

Asimismo y en relación al consejero de Sanidad, ha comentado que esta semana convocó al alcalde, Ignacio Gragera y a los portavoces de los grupos municipales, ella acudió como portavoz del Grupo Municipal Popular, y les informaron sobre la situación sanitaria y se les pidió "como es lógico el apoyo con respecto a temas de concienciación", algo que "que ya se estaba haciendo por parte del Ayuntamiento de Badajoz".

En este punto, ha remachado que la Concejalía Juventud "ha estado trabajando siempre" en materia de concienciación y de información con los jóvenes, que así se le manifiesta y lo lleva haciendo "siempre igual que la FMD", pero también desde otras delegaciones, como Cultura, con un componente más externo en sus eventos como la Feria del Libro, sobre lo cual ha comentado que "en cualquier evento a cualquier nivel se ha tenido constancia y respetado cualquier decisión de la autoridad sanitaria".

"No puedo cuestionar ninguna de las medidas porque realmente quien debe tener la responsabilidad es la Consejería y la está ejerciendo", ha señalado Solana, junto con que en la citada reunión lo "único" que ella misma pidió fue que se analizasen aspectos relacionados con la visión o no que pueden tener los ciudadanos "a la hora de creer que la situación está controlada o descontrolada" en aspectos como el uso o no de mascarilla en exteriores o las facilidades o dificultades a la hora de controlar temas que la propia Consejería marca como la distancia personal.

CIERRE PERIMETRAL

Con respecto a Badajoz, María José Solana ha hecho hincapié en que en dicha reunión se les dijo, y lo compartieron desde el ayuntamiento, que los cierres perimetrales en la capital pacense "tienen poca efectividad por la ciudad que somos, una ciudad muy grande" y en la que es "por tanto muy difícil" de controlar los cierres perimetrales por las posibles excepciones que supone la llegada para ir al médico, "con lo cual no puedes cerrar en ese caso", para entidades bancarias o para gestiones.

"Con lo cual es poco efectivo, él lo comenta y nosotros compartimos esa misma opinión", ha agregado, mientras que en todo caso y como responsables municipales ha emplazado a todos "a un ejercicio de mesura" y de "responsabilidad", un término que es "la antesala" de la sanción "si no se ejerce porque la situación es complicada a efectos del grado de incidencia que estamos teniendo".

"Por tanto, reitero, responsabilidad, mesura, control, y cumplimiento de la normativa y si es posible un poquito más que el cumplimiento de la normativa, cierta mesura", ha insistido.

Sobre la limitación del horario nocturno en Plasencia y si podría suceder en Badajoz si continúa subiendo la incidencia y la ocupación hospitalaria, la primera teniente de alcalde ha concluido que eso es una decisión que debe tomar la Consejería de Sanidad como autoridad competente.

Al respecto, se ha mostrado "convencida de que cualquier decisión que tenga que tomar, hasta esas, sería el momento en donde deberían tomarse", según ha expuesto a preguntas de los medios en una rueda de prensa telemática para dar cuenta de los asuntos de la Junta de Gobierno Local de este viernes.