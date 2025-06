Badajoz refuerza el Servicio Municipal de Aguas con una inversión de 150.000 euros en maquinaria

El Ayuntamiento de Badajoz y Aqualia han presentado este lunes en el nuevo Centro Logístico de esta última y las nuevas máquinas adquiridas recientemente para reforzar el Servicio Municipal de Aguas.

Las nuevas adquisiciones, con una inversión de 150.000 euros, incluyen una retroexcavadora JCB 3CX PLUS 110hp Stage V Premium, un termo-contenedor de asfalto de última tecnología y un rodillo vibrador doble.

En declaraciones a los medios en el nuevo Centro Logístico de Aqualia en la ciudad, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, acompañado del primer teniente de alcalde y concejal delegado de Aguas, Carlos Urueña, ha señalado la inversión que ha hecho la empresa en este centro por más de 200.000 euros que les va a permitir poder tener más espacio y mayores capacidades para poder atender las necesidades diarias del servicio y que, más allá de eso, este lunes presentan tres nuevas máquinas, que eran "muy necesarias".

Como ha concretado, permitirán poder acortar los tiempos de respuesta de la empresa en las incidencias que vayan surgiendo en la ciudad y, básicamente, consisten en una retroexcavadora, que va a permitir poder trabajar en esas obras abiertas que la ciudad "a veces sufre"; junto con un rodillo vibrador para intentar cerrarlas "cuanto antes"; y también un termo-contenedor, para poder tener alquitrán caliente y echarlo de esta forma para que cualquier rotura de la red que se produzca en la ciudad pueda ser cerrada y sellada "en poco tiempo".

Asimismo, ha resaltado que el radio y el tiempo de actuación de Aqualia respecto a las roturas y a las averías de la red es "inmediato", y que "generalmente todas y cada una de esas roturas y de esas averías quedan reparadas en el mismo día en el que se producen", ante lo que ha agradecido "esa celeridad y ese esfuerzo que hacen para ello" y ha reconocido que, "en ocasiones", se daba la circunstancia de que la obra "no terminaba de quedar cerrada del todo hasta algunos días o incluso algunas semanas después", y que "con esto se va a corregir esta situación".

Se trata, ha dicho, de más de 150.000 euros euros de inversión que hace la empresa para mejorar este servicio y acortar esos tiempos de respuesta, "no solo para cerrar la avería, sino para hacerlo en mejores condiciones, para que esa huella que deja esa avería no se note, no se perciba y genere menos molestias a los vecinos de la ciudad", por lo que agradece la implicación que está teniendo la empresa con la mejora del servicio "constante y diaria", y el hecho de que se puedan atender esas incidencias "lo antes posible" y la "huella" que dejan "se note lo menos posible".

A su vez, el director de la delegación de Aqualia en Extremadura, Jesús Rodríguez, ha explicado a tenor de esta inversión que "es un claro ejemplo" de la apuesta que están haciendo y el compromiso que tienen con la ciudad, y que asciende a unos 400.000 euros tanto en la parte del almacén logístico por un lado, para apoyar desde el mismo apoyo a Badajoz y a ciudades del entorno o de Extremadura en aquellos servicios donde se encuentran presentes, y por otro lado la maquinaría para hacer frente a las diferentes roturas.

De este modo, con las mismas buscan intentar acortar los tiempos de actuación y de reparación que tienen, con una mixta de más de 120 caballos, un rodillo compactador y una termo, a la par que ha indicado que también han hecho la compra de un par de equipos "muy importantes", como un camión para poder apoyar y llevar la máquina emulsionadora y la termo que tienen, junto con una mixta mini de cadenas del entorno de 3,5 toneladas.

Al mismo tiempo y preguntado por las lluvias de los últimos meses y si han acelerado esta inversión, ha ahondado sobre esta última en que la tenían "ya pensada", así como que sí que han tenido "muchas más" roturas o calas y es "consciente" de que ha habido momentos que se han retrasado más, ya sea porque querían meter bituminoso en caliente y la única manera que tenían era esperar con tiempo, o la opción del frío "que es todavía bastante peor".

"De todo hay que tomar nota, hacerle frente y tirar para adelante y ahora mismo yo creo, si nadie me corrige, que tenemos al mismo nivel de la ciudad, no sé si son tres - cuatro calas, porque normalmente los fines de semana suele haber también bastante más roturas y el tiempo de actuación que tenemos es más duradero del que tenemos a diario", ha concluido, para exponer que "casi" que están "al día" en las calas y en la reparación de las mismas.