El PP de Badajoz reclamará la autovía a Huelva mediante mociones, recogida de firmas o acciones en ambas provincias

El Partido Popular de la provincia de Badajoz reclamará la conversión de la nacional 435 en la autovía A-83 entre Badajoz y Huelva mediante la presentación de mociones en los ayuntamientos, recogidas de firmas y actividades conjuntas con la provincia onubense, como una manifestación, todo ello ante "otro olvido de Extremadura" y "otra falta de compromiso" con la región del Partido Socialista y del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Y lo hacen esta vez apoyados en unos argumentos irreales, como es la falta de vehículos", cuando se trata de una vía que"no puede tener circulación una carretera que no está para circular", ha recalcado el presidente del PP en la provincia de Badajoz, Manuel Naharro, en rueda de prensa este viernes acompañado de alcaldes y portavoces de las localidades afectadas por la "no construcción" de la autovía A-83.

En su intervención, Naharro ha señalado que la gente que "se tiene que buscar otras alternativas" para llegar a Huelva, por lo que el argumento de la falta de vehículos "es simplemente una excusa para no invertir ni un euro en Extremadura" y hacerlo en otros territorios que son los que "sostienen en el Gobierno" a Sánchez.

En este punto, Extremadura "ya se ha cansado de olvido", "de abandono" y de "ser la gran olvidada de España" pese a ser "la región más fiel a España", por lo que el dirigente del PP ha anunciado el inicio de una recogida de firmas en todas las localidades afectadas, así como mociones en todos los ayuntamientos y actos conjuntos con la provincia de Huelva, ya que son dos provincias "aisladas" y "abandonadas".

En concreto, la recogida de firmas comenzará la próxima semana y que se recogerán "en todos y cada uno de los municipios" con el objetivo de reivindicar la construcción de la autovía A-83, tras lo que se enviarán al Gobierno central y al Congreso.

En ese sentido, Naharro ha ironizado pidiendo la conversión de esta carretera en catalán, ya que "parece ser que es de la única manera que el señor Pedro Sánchez entiende los mensajes que le llegan".

Cabe destacar que a esta rueda de prensa han acudido los alcaldes de Badajoz, Ignacio Gragera; Fuente de Cantos, Carmen Pagador; Fregenal de la Sierra, Tina Rodríguez; Zahínos, Gregorio Gallego; de Salvatierra de los Barros, Abel Caro y Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo, junto con los portavoces del PP en Barcarrota, Alfonso Macías; en Oliva de la Frontera, Manoli Bizarro y en La Albuera, Manuel Méndez.

Respecto a cómo afecta a las localidades la falta de esta autovía, Raúl Gordillo ha expuesto que, en el caso de Jerez de los Caballeros, tiene una de las empresas más importantes de la comunidad, como es el Grupo CL, de donde salen y entran todos los días más de 500 vehículos pesados", por lo que "es de recibo ya que no se nos siga aislando".

Por eso, "es hora de que alzar la voz quienes tienen responsabilidades y representan a una mayoría de pacenses, en este caso de la comarca Sierra Suroeste, y que reclamen "lo que es de justicia y se nos lleva negando durante años", ha destacado Gordillo.

Por su parte, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha resaltado que no solo es la N-435, sino también las autovías que conectarían con Granada o con el Levante, porque "la desconexión de la provincia es tremenda" y la red viaria, de carreteras o autovías "no se tiene que mirar solo en un ámbito nacional, sino en un ámbito ibérico", por lo que estas mismas conexiones, junto a la de Huelva, supondría también la unión de estas ciudades con Lisboa.

Respecto a las críticas del PSOE sobre que ya no reclame a la Junta de Extremadura la autovía de Badajoz a Olivenza, Gragera les ha invitado a que aprueben los presupuestos regionales.

"Lo que no puede ser es exigirle a los demás lo que ellos no han hecho. Además, impidiendo la aprobación de unos presupuestos que eran buenos para la ciudad de Badajoz y que permitían poder avanzar en otras infraestructuras que necesita", ha agregado el alcalde de Badajoz, quien ha señalado que sobre dicha autovía hay estudios y avances, pero "no se puede hacer todo a la vez", han priorizado la Ronda Sur, y "por supuesto que sí" hay que avanzar en la Badajoz-Olivenza.

Finalmente, Tina Rodríguez ha señalado que se sienten "absolutamente engañados" y que este proyecto iba en presupuestos de Sánchez durante seis años, pero que "de buenas a primeras, de un plumazo" el ministro de Transportes, Óscar Puente, "dice que no hay desdobles porque no hay ratios suficientes para poder hacerlo", a tenor de lo cual ha sostenido que "evidentemente esos 10.000 viajeros día" a los que alude Puente "no se cumplen" porque la carretera "está en unas condiciones deplorables".

"No podemos comunicar nuestras empresas con el puerto de Huelva porque no se puede transitar por esa carretera. ¿Qué ocurre al final? Que tenemos que buscar los ciudadanos vías alternativas", ha recalcado, porque "transitar por la Nacional-435 es prácticamente una locura", no tiene un firme "adecuado" o las curvas "son absolutamente impresionantes, sobre todo para el tráfico de tonelajes, como el que sale de Jerez de los Caballeros".