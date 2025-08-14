Badajoz se promociona en los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife para atraer visitantes

Los recursos turísticos de Badajoz se están promocionando, a través de la campaña 'Welcome to Badajoz', en aeropuertos de las Islas Canarias con una campaña que se prolongará hasta el próximo mes de septiembre en 39 soportes estratégicamente ubicados, con el objetivo de dar a conocer algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad junto a celebraciones y eventos como el Carnaval, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, entre otras.

La campaña se desarrolla en el aeropuerto de Gran Canaria Internacional, que en 2024 registró una cifra de más de 15,2 millones de pasajeros, y en el de Tenerife Norte, que acumuló un tránsito aéreo de más de 6,7 millones en el mismo período.

A través de imágenes animadas se promocionan algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, como la Alcazaba o el Puente Real, junto a celebraciones como el Carnaval o la recreación histórica de Los Sitios de Badajoz.

La campaña para promocionar la ciudad en las Islas Canarias pone la imagen de la capital pacense al alcance de varios cientos de miles de pasajeros en pleno verano, coincidiendo con la época de mayor movilidad geográfica de turistas, según informa el ayuntamiento pacense.

La imagen de Badajoz está visible hasta el 13 de septiembre en distintos soportes distribuidos en ambos aeropuertos, como vinilos en las puertas del hall de llegadas regionales; mupis exteriores a doble cara en varias localizaciones; luminosos en las puertas del hall de llegadas de pasajeros; mupis entrecintas en las zonas de recogida de equipajes, y un circuito de pantallas digitales en las que se exhibirá un spot de 10 segundos de duración.

Los soportes se encuentran en zonas de larga espera y lugares de tránsito seguro, como salas de llegada y salida o espacios de conexión a otros servicios.

La campaña se ha planificado con el objetivo de aprovechar la nueva conexión aérea entre Badajoz y Gran Canaria puesta en marcha el pasado mes de abril por la compañía Binter, que inauguró una ruta con una capacidad de hasta 21.000 plazas anuales con dos vuelos semanales que tiene garantizada su operatividad hasta octubre.