Badajoz presenta este jueves el cartel de su Semana Santa de Interés Turístico Internacional

Badajoz presenta este jueves, día 22, su promoción turística de cara a este año en una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid hasta el próximo domingo, donde pondrá el foco en sus dos fiestas de Interés Turístico Internacional: la Semana Santa y el Carnaval.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, junto al concejal delegado de Turismo y Patrimonio Histórico, Rubén Galea, intervendrá en esta presentación en la que se dará a conocer el cartel de la Semana Santa de Badajoz 2026, Fiesta de Interés Turístico Internacional que este año celebra su segunda edición con este reconocimiento.

Pedro Castro Rojas, autor del cartel, estará en la presentación, en la que también se dará a conocer el nuevo material turístico de la ciudad para este año, siguiendo la línea del pasado con ilustraciones de diferentes espacios y fiestas que celebra Badajoz en su programación anual.

El Carnaval de Badajoz, también Fiesta de Interés Turístico Internacional, estará presente en esta edición de Fitur en la que se darán cita grupos participantes en el Gran Desfile, algo que también se podrá disfrutar durante la jornada del sábado.

La presentación de la capital pacense se llevará a cabo un año más de la mano de la Junta de Extremadura, que en su estand de 980 metros cuadrados ha recreado la Plaza Alta de Badajoz como escenario principal de las presentaciones, según indica el nota de prensa el ayuntamiento.

Desde el miércoles hasta el viernes, ha concluido, están programadas reuniones y jornadas de trabajo con distintas entidades del sector turístico con el fin de continuar avanzando en la promoción turística de la ciudad.