El PP de Badajoz pide que Puente se dé "más prisa" en su análisis para instalar el sistema antiniebla en el aeropuerto

El presidente del Partido Popular de la provincia de Badajoz, Manuel Naharro, ha pedido este viernes al ministro de Transporte, Óscar Puente, que se dé "mucha más prisas" en su análisis, que debe estar siendo "concienzudo al extremo", de la posibilidad de instalar el sistema antiniebla ILS en el Aeropuerto de Badajoz, tal y como se comprometió en su visita a Extremadura el 5 de febrero de 2024.

Naharro ha recordado que en esa visita Puente dijo que no tenía ningún inconveniente en apostar por el sistema ILS para el aeródromo pacense y añadió que en el Comité de Coordinación Aeroportuario, que se reunía la misma semana de su visita a Extremadura, el orden del día contemplaba un punto en el que expresamente se estudiaba la situación del aeropuerto de Badajoz ya que se había "agravado en los últimos años y se iba a ver qué soluciones se podían implementar".

"Pues bien, la realidad es que, tras un año de esas palabras y esa buena voluntad fingida, la realidad del único aeropuerto de Extremadura es que con la llegada de la época de nieblas los vuelos que unen Badajoz con Barcelona y Madrid se tienen que cancelar, retrasar o desviar a otros aeropuertos, teniendo que llegar los usuarios a su destino en autobús", ha señalado Naharro, que ha apuntado que el último caso se registró el pasado 17 de febrero.

Para el presidente de los 'populares' pacenses, la "única voluntad cierta de Óscar Puente hacia las infraestructuras y la conexiones de la provincia de Badajoz y de toda Extremadura con el resto de territorios es "abandonarlas a su suerte o cancelarlas".

Así, ha recordado que la semana pasada el PSOE dijo no a la conversión de la N-432 en la A-81 para unir Badajoz con Jaén, Córdoba y Granada y Puente con su "desparpajo habitual" dijo que tampoco se contase con la conversión de la N-435 en la A-83 hasta Huelva. "Ayer mismo para rematar el mes nos anuncian que aplazan hasta 2026 la llegada de la llegada de la alta velocidad con ERTMS", ha criticado el PP de Badajoz en nota de prensa.

"No va a ser el PP de Badajoz cómplice de este agravio continúo, si el PSOE de Miguel Ángel Gallardo no sabe cómo dejar de ser el palmero sumiso de Sánchez y sus socios independentista, los alcaldes, concejales, diputados y senadores del PP no vamos a bajar los brazos para que nuestra tierra consiga, por justicia y por deuda histórica, las infraestructuras y sistema de conexión modernas que garanticen el empleo de nuestros jóvenes y sostenibilidad de nuestro entorno rural", ha añadido Naharro.

En este sentido, Naharro ha señalado que Puente "ha tenido ya tiempo más que de sobra para estudiar las soluciones para evitar que los vuelos desde Badajoz no se cancelen ni retrasen si desvíen". "Ha quedado claro que no es una cuestión de tiempo, sino de voluntad, de prioridades políticas y para eso, con el actual gobierno Sánchez y el actual PSOE, Extremadura está a la cola de sus intereses, y no lo vamos a consentir", ha incidido.