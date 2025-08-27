Badajoz lanza una convocatoria de acción social dotada de 510.000 euros para reforzar la atención a los más vulnerables

El Ayuntamiento de Badajoz, a través del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), ha aprobado por primera vez la Convocatoria de Acción Social 2025-2026, dotada con 510.000 euros a razón de 255.000 euros por anualidad.

La convocatoria tiene como finalidad respaldar a las entidades sin ánimo de lucro que trabajan en la ciudad en el ámbito social, reforzando la atención a las personas y familias más vulnerables, y garantizando que los recursos municipales lleguen directamente a quienes más lo necesitan.

En concreto, según ha detallado en nota de prensa el consistorio de la capital pacense, la convocatoria establece un total de ocho áreas prioritarias de financiación, a través de las cuales se distribuirán los 510.000 euros disponibles.

Una de ellas es la atención a las necesidades básicas de alojamiento, con una partida de 220.000 euros dirigida a proyectos que garanticen recursos habitacionales a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Mientras, el área de alimentación y productos básicos contará con 198.000 euros, repartidos entre entidades de distribución de alimentos y productos básicos (58.000 euros), comedores sociales (94.000 euros), desayunos sociales (8.000 euros) y programas de apoyo en trastornos alimenticios (12.000 euros).

Otra de las líneas es la discapacidad, con 48.000 euros destinados a favorecer la inclusión y la autonomía personal; la salud mental, con 12.000 euros para iniciativas de atención y apoyo psicológico a la población; o la atención a la población inmigrante, con una dotación de 6.000 euros para programas de integración y acompañamiento.

También se contempla la atención a víctimas de violencia de género, con 6.000 euros para proyectos de apoyo y protección; la promoción del voluntariado social y educación para la ciudadanía, con 6.000 euros para fomentar la participación comunitaria; y la prevención y atención a la drogadicción, con 8.000 euros para programas de sensibilización y apoyo terapéutico.

Las entidades interesadas podrán presentar sus proyectos en un plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación, este martes, de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz (BOP).