'Badajoz, La Ciudad Encendida' concluye tras celebrar 70 actividades en espacios emblemáticos

La programación de 'Badajoz, La Ciudad Encendida' ha finalizado este fin de semana tras dos meses de actividades que han llenado de cultura y patrimonio los espacios más emblemáticos de la capital pacense, enmarcado en una iniciativa de la Concejalía de Turismo que ha cumplido su novena edición.

El concierto de ConReverse en el recuperado foso junto a la calle Stadium ha puesto fin a la programación de conciertos, que han contado con una alta afluencia de público.

El viernes, por su parte, el concierto de 'Alla Corda' junto a la artista Carmen de Matos desde la Alcazaba despidió las performances, que esta edición han aumentado su calidad en la noche de los viernes.

En total, se han celebrado 70 actividades que han tenido como fin unir el patrimonio humano e histórico de la ciudad, a la vez que se ponen en valor los espacios más emblemáticos e históricos de Badajoz como el Parque de La Legión, los Jardines de la Galera, Puerta Pilar o las plazas de España, de Cervantes o Alta, según indica en nota de prensa el Ayuntamiento de Badajoz.

Todo ello, unido a las visitas guiadas 'Deja que te cuente' desde el Casco Antiguo o la novedad de este año en el Fuerte de San Cristóbal de la mano de visitas que han aumentado sus plazas, que se han agotado en todas las sesiones.

Por su parte, la plaza Alta ha sido la protagonista en los espectáculos de luz y sonido 'Testigos de lo nuestro', además de las sesiones de yoga en la hora azul, las perseidas en el Fuerte de San Cristóbal o la iluminación ornamental en los Jardines de La Galera, un espacio de la ciudad que ha sido el monumento más visitado desde julio con más de 3.000 visitantes.

El concejal delegado Rubén Galea ha realizado un balance "muy positivo" de la programación, "que ha puesto en valor los monumentos y espacios de la ciudad con 70 actividades y un aumento notable de público, que está muy satisfecho".