Badajoz acoge un acto con motivo del Día de la memoria y recuerdo de las víctimas del terrorismo del cuerpo de la Guardia Civil

La Guardia Civil ha celebrado este lunes en el Acuartelamiento de Santo Domingo en Badajoz un acto con motivo del Día de la memoria y recuerdo de las víctimas del terrorismo del cuerpo, 28 de ellas extremeñas y 16 pacenses.

Así lo ha señalado en su intervención el general jefe de la 3ª Zona de la Guardia Civil de Extremadura, José Manuel Santiago Marín, en este acto que ha incluido el arriado de la bandera de España a media asta o una ofrenda floral por parte de la Benemérita, junto a un ramo de flores de la Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo.

Como ha detallado el general jefe de la Guardia Civil, este lunes se han reunido en este acto solemne para rendir homenaje a los guardias civiles que, a lo largo de la historia, han perdido la vida víctimas del terrorismo. "Su sacrificio representa el precio más alto que se puede pagar por la defensa de la libertad, la justicia y la seguridad de todos", ha aseverado.

"Con este emotivo acto queremos recordar a los 243 guardias civiles víctimas del terrorismo, entre ellas las 28 extremeñas y de un modo muy especial a los 16 pacenses con sus nombres, sus rostros y sus historias", ha continuado.

Acto seguido, ha citado el nombre de estas últimas y cuándo y dónde fueron asesinados, como también ha ensalzado que quieren recordar el dolor de sus familias, "que han sufrido la ausencia de sus seres queridos con una entereza y dignidad admirables". "A todos ellos les debemos nuestro respeto, nuestra gratitud y nuestro compromiso de no olvidar jamás esto", ha expuesto.

De igual modo, ha destacado que la memoria de los guardias civiles caídos "nos obliga a reafirmar nuestro rechazo absoluto a la violencia y a cualquier forma de terrorismo", y "nos inspira a seguir trabajando por una sociedad en paz, donde prevalezcan la convivencia y el respeto de los derechos humanos".

"Que su ejemplo nos guíe siempre y que su recuerdo permanezca vivo en nuestros corazones. Sigamos defendiendo con firmeza y unidad los valores que ellos defendieron hasta el final", ha concluido José Manuel Santiago Marín.

Autoridades civiles y militares de ámbito estatal, autonómico y provincial han asistido a este acto, entre ellas el delegado del Gobierno de España en Extremadura, José Luis Quintana, y la subdelegada en Badajoz, Maribel Cortés; el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista; o el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, o distintos exdelegados del Gobierno, entre otros.

También han acudido representantes de la Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo como Virginia Sánchez, secretaria de la asociación e hija de un policía nacional asesinado por ETA, algo que sucedió cuando ella tenía 13 meses y de lo que no recuerda nada, de modo que conoce lo que le ha contado su familia. Estaban en casa y salió a las ocho de la mañana, como todos los días, "y lo estaban esperando abajo, y ya está, le dieron ocho tiros y lo quedaron ahí", ha recordado, junto que fue en Urnieta en 1983.

Sobre este tipo de actos, ha destacado su importancia para recordar estos hechos y que cuando a la juventud se le habla de ETA o de cualquier banda terrorista no sabe quiénes son porque "ya no lo han vivido, gracias a Dios", como también lo es y de forma especial para las personas que ya son mayores y a quienes mataron a sus maridos, como su madre.

Juan Villafanes, cabo mayor, estuvo en País Vasco en 1983 en Zarautz, y conoció al guardia civil extremeño Rafael Gil Marín, a quien mataron el 31 de julio de ese año, quien estaba de noche de servicio y había terminado a las seis de la mañana, cuando él mismo regresaba de sus vacaciones y le ayudó a entrar el equipaje. Posteriormente, a mediodía, le vio en el bar y le dijo que se iba a Guetaria porque el hijo de un compañero se había puesto malo y se tenía que ir a San Sebastián con él.

Asimismo, ha explicado que a las cinco de la tarde estaba en la playa de Guetaria con otro compañero y que les mataron a los dos a tiros, mientras estaban de servicio guardando una barcas de contrabando que se habían cogido.

Preguntado por cómo se vuelve al trabajo tras hechos como esos, ha reconocido que con resignación y que "aquellos años eran los peores que había", así como que vivir entonces en País Vasco era "horrible" y, por ejemplo, cuando salía de casa tenía que mirar el coche por si "tenías algo". "Allí no había vida ninguna", pero no pensó en dejar la Guardia Civil, "no había que rendirse", como también admite que "se puede perdonar, pero no se olvida".