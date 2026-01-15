El Ayuntamiento de Badajoz trabaja en un contrato para dotar al Puente de Palmas de iluminación similar a la de Navidad

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha avanzado que el ayuntamiento trabaja en un nuevo contrato de alumbrado y ornamentación que va a permitir dotar al Puente de Palmas de una iluminación permanente, "en el mismo sentido" de la instalada con motivo de las fechas navideñas, y, como ha esperado, "en poco tiempo".

Así lo ha anunciado a preguntas de los periodistas por dichas luces, después de que el Grupo Municipal Socialista haya pedido una reflexión "rigurosa, razonada y con criterio" sobre la retirada de la iluminación decorativa instalada esta pasada Navidad en el Puente de Palmas, que ha sido "bien acogida" por una parte importante de la ciudadanía; y ante la que considera "razonable" retirarlas al finalizar el periodo navideño, aunque cree que el debate "no debe cerrarse en falso".

El alcalde ha sostenido que los socialistas "se quejan por todo" y ha explicado que atiende "quizás más a las reivindicaciones de algunas personas" y que, en cualquier caso, está de acuerdo con que "el puente está mejor así" y cree que de este modo "luce más bonito", tras este contrato de iluminación para Navidad en el que las últimas luces que se van a retirar son éstas del Puente de Palmas.

No obstante, están trabajando en el citado nuevo contrato de alumbrado y de ornamentación, que espera que "en poco tiempo" permita dotar a ese puente "de una iluminación permanente, en el mismo sentido en el que ya está", a la par que ha indicado que las luces instaladas pertenecen a una empresa, que tiene que retirarlas, custodiarlas y guardarlas "porque son suyas".

Así, "desde luego el ayuntamiento, ante la vista tan bonita del puente y ante la petición ciudadana, y comprendiendo y compartiendo esa petición" van a hacer el "esfuerzo" de dotar de crédito una partida para poder adquirir ese tipo de luminarias, y poder ponerlas en manera permanente en el Puente de Palmas, bajo expediente administrativo, autorización permanente de la Dirección General de Patrimonio y "todos los pasos que hay que dar".

Interpelado por último por estas luminarias, ha matizado que estarán instaladas hasta que se retire la última luz de la ciudad, dado que han dado instrucciones para que sea "lo último que se retire", pero que "obviamente tiene que ser devuelto a su propietaria, que en este caso es Iluminaciones Ximénez, que es quien hace la iluminación de la ciudad de Badajoz y quien es propietaria de esas luces".

El alcalde de Badajoz ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios con motivo de su presencia en un minuto de silencio en la Delegación del Gobierno en memoria de la última víctima de violencia de género asesinada en la ciudad.