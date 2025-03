El Ayuntamiento de Badajoz solicita a la Junta de Extremadura la construcción de centros de salud en Las Vaguadas y avenida de Elvas

El pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado por unanimidad este jueves una declaración institucional en la que solicita al Servicio Extremeño de Salud (SES) y a la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura la creación de dos nuevos centros de salud en la ciudad, en Las Vaguadas y la avenida de Elvas.

También reclama la agilización de los trámites y obras necesarias para el traslado del centro de salud del centro al Hospital Centro Vivo; solicita a la Consejería que informe periódicamente al consistorio sobre las actuaciones y planes previstos para mejorar las infraestructuras y recursos sanitarios en Badajoz; y requiere la colaboración de Salud para el traslado del consultorio médico de Alcazaba a otro edificio y la adecuación para fines sanitarios.

La declaración, que inicialmente era una moción del PSOE sobre las inversiones en sanidad de la Junta en la ciudad que ha sido retirada, la suscriben todos los grupos políticos del ayuntamiento y el concejal no adscrito, que indican en la misma que la ciudad ha experimentado en las últimas décadas una "notable" expansión y crecimiento demográfico con nuevos desarrollos residenciales, especialmente en zonas como la avenida de Elvas y Las Vaguadas.

También por unanimidad han salido adelante distintos puntos del pleno dentro del apartado de Urbanismo, y con el voto a favor del grupo proponente, Vox y el no adscrito y en contra del PSOE, se ha aprobado una moción del PP por la que se rechaza la decisión del Gobierno de España "de condonar la deuda de Cataluña, como contraprestación del apoyo de ERC a la investidura de Pedro Sánchez", defendida por la 'popular' Gema Cortés.

El portavoz de Vox, Marcelo Amarilla, ha presentado una transaccional para que se garantice la reforma del sistema de financiación autonómica, aceptada por el PP cuya moción contempla, entre otros, el rechazo a la utilización de la financiación autonómica, "en particular la condonación de la deuda" por Sánchez, "como herramienta política en base a los intereses del Gobierno para mantenerse en el poder, favoreciendo unilateralmente a determinados territorios en detrimento de otros", o instar al Gobierno a la reforma del sistema de financiación de las entidades locales.

En su turno de palabra, el portavoz del Grupo Socialista, Ricardo Cabezas, ha trasladado a Cortés que el "odio que destilan" hacia Pedro Sánchez y el PSOE "ya es enfermizo" y que cree que "se lo tienen que ver", así como que "está de moda falsear la realidad" y hacer "todo lo posible" por "desprestigiar" a ambos y son "capaces de hacer cualquier cosa, con tal de tirar por tierra el Gobierno socialista de Pedro Sánchez" y "la clave de todo" es que los 'populares' "no tienen el poder" y, cuando "no mandan" en el país, "sacan lo peor".

Sobre la deuda, ha tachado de "tremendo" cómo este miércoles el Gobierno de España autorizó la petición de la Junta de Extremadura de refinanciar 2.138 millones de deuda y que Cortés no lo ha citado, al tiempo que ha planteado que el Ejecutivo Central quiere condonar la deuda de los extremeños", pero desde el PP "condenan esa actitud", mientras la Junta opta por "las fórmulas de siempre, el endeudamiento ordinario" para refinanciar las cantidades que se deben con cargo al fondo de la liquidez autonómica.

"Por qué no se acogen a las fórmulas novedosas y beneficiosas para Extremadura que está ofreciendo el Gobierno de España" y dicen "no" a una quita de deuda de 1.718 millones de euros, ha resaltado Cabezas que, en otro momento de su intervención, ha afeado a Gragera que "con traiciones, con transfuguismo, con mentiras, con ceses, ha llegado donde ha llegado", que la gente le sigue votando y le felicita porque es un "crack" pero él no se presta "a ese juego" y "no vale cualquier cosa para estar en ese sillón".

En su segundo turno, Gema Cortés ha replicado a Cabezas que quien tiene "señalado" o "acorralado" a Sánchez y su entorno no es el PP sino la justicia, mientras que sobre el "objetivo de reventar" al presidente del Gobierno ha dicho que "no" es el de los 'populares', cuyo objetivo es defender el Estado de Derecho y no van a gobernar "a costa de cualquier cosa" ni se van a sentar "con los que dieron un tiro en la nuca, ustedes sí, a ustedes les da igual".

En alusión a ETA, Ricardo Cabezas ha planteado que lo que todos los demócratas consiguieron fue que dejasen las armas para que estuviesen en las instituciones, "abrazasen" la democracia y pudiesen tener voz en los parlamentos autonómicos o nacionales, y que sabe que al PP "les escuece". "Porque a ustedes lo que les ponía es que ETA hubiese seguido matando, eso es lo que a ustedes les hubiese gustado".

Ante estas palabras, el alcalde, Ignacio Gragera, le ha pedido que las retire y ha aseverado que, en caso de no hacerlo, irán a los juzgados "en defensa del honor de este grupo político", tras lo que Cabezas ha expuesto que no sabe si "de verdad y en el fondo de su corazón" desean que ETA siguiese activa, está "convencido de que no", pero que "da la impresión" al ser un argumento que están "continuamente utilizando para cargar tintas" contra los socialistas y el Gobierno de Sánchez, y que la "sensación" que transmiten es esa.

En todo caso y "para su tranquilidad" ha retirado sus palabras porque sería la tercera vez que le llevasen a los juzgados, la primera por el que fuera jefe de prensa de Gragera y por utilizar un "perfil falso" en el que ponía "a caer de un burro" a medios de comunicación, compañeros del gobierno local o al PSOE, y "otra vez" por un medio que Gema Cortés muestra como "referencia" y desde el que "le persiguen por la calle".

"A los del Partido Popular no les van a perseguir nunca nadie, porque ustedes vienen de donde vienen, ustedes son los herederos de los que estuvieron aquí en España mandando durante más de 40 años", ha dicho, tras lo que Gragera ha mostrado su "impresión personal" de que estaba "perdiendo completamente el norte a unos niveles desconocidos hasta la fecha" en sus acusaciones al grupo popular, y ha pedido la retirada de sus palabras por estar "fuera de lugar" y "dañar el honor" del grupo además de faltar "a la verdad".

El portavoz socialista ha replicado que quien fundó Alianza Popular y luego el PP fue un ministro de Franco y el alcalde ha insistido en su retirada, ante lo que Cabezas no ha querido hacerlo "porque es un hecho constatable" y "no" se está "inventando nada".

En el turno de ruegos y preguntas, Ricardo Cabezas ha cuestionado cómo el pasado día 20 la concejala de su grupo Silvia González ofreció una rueda de prensa en la sala del ayuntamiento en la que se impidió que una persona que le acompañaba tomara la palabra para valorar el tema que había motivado la comparecencia.

Ante ello, ruega que el alcalde que comunique por escrito esta decisión y las alternativas de difusión que les presenta a la decisión de "limitar" la libertad de expresión a los ciudadanos que decidan acompañar al PSOE; respecto a lo cual Ignacio Gragera ha puesto como ejemplo la cobertura del también socialista Pedro Miranda cuando convocó este miércoles en San Agustín y que Badajoz Online se desplazó y está colgada en internet, pero que la sala de prensa es para uso de los miembros de la corporación, entre otras cosas por ser el espacio "limitado".