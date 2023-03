El Ayuntamiento de Badajoz resolverá el contrato de la piscina de la margen derecha y volverá a licitarlo

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha avanzado que el ayuntamiento va a resolver el contrato de la piscina de la margen derecha, cuya empresa adjudicataria "no tiene viabilidad" y "está un proceso en el que no puede continuar con la obra", ante lo cual ha esperado que se resuelva el contrato "de la manera más rápida posible".

Ante ello, ha reconocido que es una "pena" y ha lamentado esta situación, a tenor de la cual ha confiado también en que puedan sacar la licitación "nuevamente con la actualización de los precios que sea necesaria", y con "el compromiso" de terminar la obra en cuanto las administraciones - la Junta de Extremadura financia también esta actuación junto al ayuntamiento - se pongan "de acuerdo", algo que confía en que "sea pronto" porque es una instalación "muy importante, muy simbólica para la ciudad" y "por desgracia" están "en esta situación, que no es la única".

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas por esta actuación, en relación a la cual Gragera avanzó el pasado mes de diciembre que el ayuntamiento trabajaba en el modificado de las obras de la piscina de la margen derecha, y que la Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada de estos trabajos había solicitado la rescisión del contrato, aunque existía la "posibilidad" de que "una parte" de la misma "continúe la obra", algo que se estaba estudiando.

Al respecto, Gragera ha explicado este martes que "no es posible", "igual" que ha pasado con la ampliación de la residencia de La Granadilla y que están "exactamente en el mismo caso", por lo que "habrá que volver a sacar a licitación" porque "no se puede" y la empresa, según ha incidido, "no tiene viabilidad" y "está un proceso en el que no puede continuar con la obra".

Como ha concretado, las dos empresas que forman la UTE no están en la misma situación, pero van en una UTE y una de ellas "no tiene capacidad para poder hacerlo", al hilo de lo cual desde el ayuntamiento habían intentado "de alguna manera" estudiar la posibilidad de que la otra empresa se hiciera cargo.

No obstante, en el caso de esta otra empresa, "sabiendo que forma parte de la UTE, que la adjudicación se hace a la UTE y que por tanto esa situación de insolvencia le puede provocar algún pago que ellos no puedan controlar", "obviamente" según el alcalde "no es posible que se continúe" con esta obra, cuyo porcentaje de ejecución no ha podido concretar y que se encuentra en su primera fase, tras la que la segunda consistiría en el equipamiento.

En relación a la Junta y si se ha puesto en contacto con la misma, Gragera ha ahondado en que deberán hablar y que, antes de que sucediera "todo esto", se hizo una adenda para la ampliación del plazo, por lo que una vez que ya se resuelva el contrato que espera sea "de la manera más rápida posible", se pondrán de acuerdo con el Ejecutivo autonómico ante una situación que no es "normal" ni "querida por ninguna administración" y que "se da debido a la coyuntura".

Así y al igual que se ha llegado a acuerdos de prórroga en otros proyectos compartidos y conjuntos "como consecuencia de una situación de crisis empresarial", ha confiado en que la Junta "obviamente tenga también las ganas y la capacidad de continuar involucrada en el proyecto", que ha definido como una instalación de ciudad y de región en la que tienen que estar "todos juntos" y cuya situación ha comparado con la de la residencia de mayores de La Granadilla.

Sobre esto último, ha insistido en que no es una cuestión que afecte sólo a la ciudad de Badajoz, por lo que en este tema "no" deben hacerse "daño", "porque lo que interesa obviamente es que salga la instalación para adelante" y consigan tenerla en marcha "cuanto antes". "Siempre he sido muy claro con este tema de la piscina, que no podía dar plazos, que la situación estaba complicada pues ya veíamos venir que la situación pues obviamente se iba complicando", ha admitido, para remachar que es "una pena" que estén "así" y que intentarán solventarlo.

El alcalde de Badajoz ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, con motivo de su visita a San Roque para conocer el estado de las obras que el ayuntamiento está desarrollando en esta barriada, como el juego infantil, consistente en un galeón pirata con capacidad para 100 niños de manera simultánea, que se está instalando en la plaza Teresa Istúriz por el Servicio de Parques y Jardines dentro del plan de renovación de este tipo de juegos presentado en su momento.

Al respecto, Gragera ha explicado que el parque podría estar terminado esta semana tras una inversión de 100.000 euros para el desarrollo de este galeón, que incluye columpios adaptados y que es una intervención que "es verdad que lleva mucho tiempo anunciada" y que "por fin ve la luz".

También en San Roque se están llevando a cabo una actuación con una inversión de un millón de euros dirigida a renovar la red de abastecimiento y más de 800 metros de calles, ha detallado, junto con que lleva aparejado renovar igualmente las aceras de la avenida Ricardo Carapeto, "que necesitaban obviamente una intervención, más de 4.900 metros cuadrados de renovación de aceras que empiezan ya", y ante lo cual ha pedido "disculpas" a los vecinos por las molestias ocasionadas en este tipo de trabajos.

Y es que, para Gragera, "no es fácil ni es sencillo convivir con una obra" pero tienen y deben "terminar ya" con los "problemas de roturas" y de falta de presión e interrupción del suministro de agua que ha vivido la avenida y San Roque "durante mucho tiempo", algo que "sólo" lo pueden hacer acometiendo una intervención integral en Ricardo Carapeto que incluye tanto aglomerar la calzada como actuar en los acerados.

Sobre el estado de esta obra, ha barajado que son cinco meses en total y que quedan en torno a dos meses y medio de esta actuación, cuya parte referida al abastecimiento podría terminar "un poco antes", pero luego tendrán que acometer la obra civil del acerado que "es algo más laborioso".

El primer edil ha avanzado asimismo que también van a iniciar "ahora" y espera que con un tiempo de ejecución de un mes la renovación integral de las aceras de la calle Vistahermosa, una actuación que les pedían los vecinos de San Roque "desde hace mucho tiempo".

En relación a esta barriada de Badajoz, Ignacio Gragera ha pedido al Gobierno que adjudique "ya definitivamente" el proyecto que contempla actuar en el final de Ricardo Carapeto y que lo haga "cuanto antes", dado que el periodo y el plazo de ejecución que se han marcado desde el Ejecutivo Central "son dos años, nada más y nada menos", algo que ve "absolutamente inconcebible".

"Al menos que se vayan dando pasos y se vayan adelantando estos procedimientos", ha resaltado, para que, acompañando al ayuntamiento, también el Gobierno ponga "su granito de arena" en convertir y transformar Ricardo Carapeto "en una verdadera zona integrada dentro de la ciudad" y "sobre todo" para facilitar a los vecinos poder acceder al campo de fútbol o a la piscina situada en esta zona sin aceras, y "sin la necesidad de tener que estar manchándose de barro", "a oscuras" o poniendo "en riesgo" la salud de los usuarios de estas instalaciones deportivas.