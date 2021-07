El Ayuntamiento de Badajoz recibe 1.536 solicitudes del plan de ayudas Aviba, que pondría en circulación 1,3 millones

El Plan Aviba de ayudas al comercio y la hostelería del Ayuntamiento de Badajoz ha recibido 1.536 solicitudes que podrían poner en circulación 1,3 millones de euros, y de las que en torno a 200 expedientes ya están revisados y con el visto bueno de la comisión de valoración y de Fiscalización e Intervención y en unos 10 días podría salir el pago para estos empresarios.

Este plan es una iniciativa puesta en marcha por el ayuntamiento de la capital pacense con un importe de 1,5 millones de euros ampliable para ayudas directas dirigidas a prestar apoyo económico a los sectores afectados por la medidas excepcionales de cierre forzoso y suspensión de la actividad en establecimientos de hostelería y restauración, el comercio, actividades de espectáculos públicos y otras actividades de ocio.

En rueda de prensa telemática, la concejala delegada de Proyectos Estratégicos, Blanca Subirán, ha detallado que el Plan Aviba es una campaña de ayudas directas al sector comercial y de la hostelería eminentemente de la ciudad, abierta el pasado mes de abril y en "parte" de mayo gracias al presupuesto municipal y cuyo objetivo "era de alguna manera mitigar los efectos nocivos que estaba teniendo sobre la actividad económica la pandemia que estamos viviendo".

Asimismo, ha aseverado que es el segundo plan de ayudas que pone en marcha el ayuntamiento tras el Reactiba, y que con el Aviba el consistorio puso a disposición del empresariado de la ciudad 1,5 millones de euros.

A fecha de este viernes, ha continuado, puede informar que han recibido un total de 1.536 solicitudes, de las cuales aproximadamente el 35 por ciento son del sector de la hostelería y el resto, el 65 por ciento, de otros sectores que estuvieron obligados al cierre de sus comercios o negocios debido a una nueva ola de la pandemia, con motivo de la cual la Junta de Extremadura decretó el cierre obligado de "muchos" negocios a principios de año.

Ante ello, el Ayuntamiento de Badajoz gracias a su capacidad de financiación y liquidez ha tenido la oportunidad de poner a disposición del empresariado un nuevo paquete de ayudas por 1,5 millones, ha detallado, junto con que del citado total de solicitudes aproximadamente estiman que se va a poner en circulación y a disposición del empresariado 1,3 millones, puesto que en todas las solicitudes han sido "ambiciosos" y han querido que "ni un solo empresario de la ciudad de Badajoz se quedara sin la ayuda que le destinábamos".

Igualmente, Subirán ha hecho hincapié en que hasta la fecha 200 expedientes ya están completamente revisados, con el visto bueno de la comisión de valoración y de fiscalización e intervención y están en proceso de pago en Tesorería, por lo que en una semana o 10 días saldrá el pago para estos 200 empresarios "que podrán ver resuelto su expediente".

En este punto, ha agradecido el trabajo de la comisión de valoración y del equipo de trabajo al poder aportar estos datos "apenas dos meses desde que se cerró la convocatoria" a principios de mayo, un tiempo en el que están en disposición de decir que 200 expedientes están en proceso de pago y otros 400 expedientes están valorados y "ya van en camino también de ser abonados".

La concejala también ha aportado otros datos, como que de estas 1.536 solicitudes tienen en torno a 400 expedientes que se están valorando actualmente, y que también ha habido un porcentaje "pequeño", en torno a 60 expedientes, que "no es que estén denegados" sino que vienen duplicados.

Además y aunque todavía no hay denegaciones al no haberse terminado las revisiones, ha comentado que los motivos de las denegaciones que "normalmente" están valorando los compañeros pasan principalmente por casos que no tienen el domicilio fiscal en la ciudad de Badajoz aunque "si bien es cierto que es un porcentaje mínimo de los expedientes".

"Evidentemente nosotros somos el Ayuntamiento de Badajoz, y las ayudas que otorgamos van destinadas al empresariado de nuestra ciudad, con lo cual ese suele ser el motivo normalmente que están ahora la comisión de valoración cuestionando", ha remarcado Blanca Subirán, para quien se trata de un plan de ayudas "bastante importante" y con estos importes que están valorados y con el visto bueno "van ya pendientes de pago en torno a 500.000 euros", que "van a que entrar ya en la circulación en las empresas de la ciudad".

Un dato "importante" y "positivo", ha concluido Subirán, que ha confiado en que no tengan que sacar otra línea de ayudas, para lo cual ha llamado "a la prudencia" a todos los pacenses, los chavales y a los padres para que "continúen con tremenda precaución" dados los actuales datos "negativos" de una "quinta ola".

"Creo que es en cierto modo normal las ganas que tenemos todos de vivir, de disfrutar y de pasárnoslo bien, pero por favor también llamo a la cautela, sigamos con nuestras mascarillas, nuestro lavado de manos y las recomendaciones de las autoridades sanitarias", ha insistido la concejala, porque cuando se tiene "precaución" con este tipo de medidas "los datos no suben drásticamente".