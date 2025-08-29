El Ayuntamiento de Badajoz organiza actividades de dinamización en centros comerciales abiertos por la 'Vuelta al cole'

La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Badajoz ha organizado, en colaboración con los centro comerciales abiertos, la celebración de la 'Vuelta al cole' con una amplia programación de actividades de dinamización que se desarrollarán durante los días 12 y 13 de septiembre.

Así, desde los centros comerciales abiertos de Menacho y Casco Antiguo las actividades se desarrollarán en el paseo de San Francisco y, en concreto, el viernes 12, a partir de las 17,30 y hasta las 20,00, se llevará a cabo un campeonato de juegos de mesa dirigido a jóvenes de 8 a 16 años. Las inscripciones son gratuitas a través de la web (disponible a partir del 1 de septiembre) y de manera presencial media hora antes de comenzar.

El sábado de 11,00 a 13,30 será el turno de una yincana infantil con grupos diferenciados por edades y se realizará un recorrido por los establecimientos colaboradores con pruebas a lo largo de diferentes puntos de los centros comerciales, con reparto de regalos a los equipos ganadores con mochilas de material escolar. Además, de 12,00 a 13,00 tendrá lugar una actuación de magia para amenizar la jornada.

Por su parte, el Centro Comercial Abierto de San Roque celebrará sus actividades en el parque infantil junto a la calle Teresa Istúriz frente al Centro de Salud, el viernes con una yincana infantil de 18,00 a 20,30 dirigida a niños de Preescolar y Primaria, con un recorrido por los establecimientos colaboradores, pruebas y reparto de regalos.

La actuación de magia será de 18,30 a 19,30, mientras que en la jornada del sábado se desarrollará en la misma ubicación el campeonato de juegos de mesa de 11,00 a 14,00 para jóvenes de 8 a 16 años, con la inscripción gratuita de manera online o presencial media hora antes, según indica en nota de prensa el Ayuntamiento de Badajoz.

El concejal delegado, Eladio Buzo, ha explicado que esta actividad persigue un doble objetivo, por un lado dirigido a la dinamización de los entornos de los centros comerciales y las zonas tradicionales de compras de la ciudad, como son San Roque, el Casco Antiguo y Menacho, con actividades para que los vecinos se acerquen a las mismas a comprar el material escolar y las necesidades de cara a la 'Vuelta al cole'.

Por otra parte, con estas actividades los jóvenes que se acerquen a hacer estas compras con sus padres pueden estar entretenidos mientras estos últimos adquieren los productos necesarios para volver al colegio "en las tiendas de toda la vida, en esas librerías, en esas tiendas de ropa de toda la vida de Badajoz".

"Además, participando de la yincana y de los juegos que se han preparado, si ganan una de las 100 mochilas con material escolar que hemos preparado con mucho cariño desde la Delegación de Comercio, pues mucho mejor", ha señalado, para animar a todos los pacenses que tienen hijos en edades escolar a que participen de esta actividad.