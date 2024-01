El Ayuntamiento de Badajoz ha hecho balance de los daños tras el paso de las borrascas de la semana pasada

Hoy, martes, alcanzaremos un máximo de 19 grados centígrados de temperatura, algo inusual para este tiempo, y eso contrasta con el paso de dos borrascas ocurridas la semana pasada -Irene y Juan- que dejaron daños materiales en algunas zonas y muchos litros de agua por las intensas lluvias.

El ayuntamiento tuvo que activar el pasado viernes 19 de enero el Plan de Emergencias Municipal de Badajoz, y en el día de hoy, tras la reunión de la Junta de Gobierno Local, su portavoz, Gema Cortés, ha hecho balance tras preguntas de los medios sobre cómo fue la gestión de los servicios de emergencia: "La valoración que podemos hacer desde el Ayuntamiento es que nadie estaba preparado para esa cantidad de lluvia que cayó en poco tiempo (casi 60 litros en una hora) y lo que sí tengo que agradecer desde aquí es la rápida respuesta de todos los servicios de emergencia y también del servicio de limpieza, que son los únicos que a día de hoy estén haciendo alguna función que haya quedado más rezagada, pero hay que poner en valor el trabajo que se hizo por poco tiempo de pasar esta borrasca y esta ciudad ha estado como si nada hubiera sucedido y eso es gracias también por la pronta respuesta de los trabajadores públicos".

Sobre todo los mayores daños se produjeron en la Barriada de Llera y en Tres Arroyos, así lo ha confirmado Cortés: "Sitios muy puntuales como fue la Barriada de Llera, fuimos con el alcalde para ver los daños en primera persona y había alguna calle que sí que se vio más desbordada pero afortunadamente se pudo solventar al poco de que pasase todo el chaparrón y como si nada hubiese pasado por allí. En Tres Arroyos también nos desplazamos justo en la borrasca y también pudimos ver 'in situ' algunas zonas anegadas con mucha agua, no se declaró 'zona catastrófica' por tanto no se activan los protocolos para dar las ayudas pero en todo lo que podamos ayudar a los vecinos de Tres Arroyos estaremos en disposición de poner todos los medios y poder ayudar. Nos pidieron que por favor pusiésemos contenedores para poner ahí todas las ramas y desperfectos que había causado el viento y se hizo tal y como nos pidieron, y por eso digo que este ayuntamiento está a la disposición de las necesidades que tengan en Tres Arroyos y en cualquier barrio de la ciudad".