El Ayuntamiento de Badajoz facilitará los trámites para que los artefactos puedan circular por la ciudad durante el próximo Carnaval. Es el acuerdo al que han llegado la Concejalía de Festejos y la Federación Extremeña de Artefactos para tratar de garantizar la movilidad de estos últimos durante los cinco días de celebración.

Necesitan para poder circular, les recordamos, el Certificado de Reforma de Importancia, sin el que la policía local no autorizará que se desplacen libremente por las calles de Badajoz. Esta certificación no se ha solicitado en carnavales anteriores, ha explicado a Onda Cero Badajoz Enrique Vidarte, presidente de la Federación Extremeña de Artefactos, que asegura, "no entiende este cambio a 10 días de la celebración de los carnavales".

En los próximos 10 días, "un ingeniero se encargará de revisar uno a uno los vehículos en los locales y naves de los distintos grupos para preparar los informes", asegura.