El Ayuntamiento de Badajoz destinará casi 500.000 euros a remodelar la Plaza de Portugal

El contrato correspondiente a las obras de urbanización y reparación de acerados en la Plaza de Portugal en Badajoz ya se encuentra en licitación por casi 500.000 euros.

Redacción

Badajoz |

Este proyecto remodelará de manera integral esta vía de la ciudad, ya que la plaza será de plataforma única con tráfico segregado con prioridad peatonal y se respetarán plazas de aparcamiento.

La actuación cuenta con una inversión municipal de 496.400 euros y contempla la renovación de las instalaciones de abastecimiento, saneamiento y alumbrado, adecuando los alcorques y árboles existentes, así como la colocación de nuevo mobiliario urbano.

La nueva red de saneamiento potenciará la instalación de nuevos sumideros, que se añadirán a los existentes, y en el contrato también está contemplada la reparación de acerados en diferentes zonas de la ciudad.

El plazo de ejecución de la obra será de tres meses desde el acta de replanteo, ha informado en nota de prensa el Ayuntamiento de Badajoz.

