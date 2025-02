El Ayuntamiento de Badajoz busca soluciones habitacionales para el varón que reside en una casa del CEIP Juan Vázquez

El Ayuntamiento de Badajoz ha aseverado que trabaja en la búsqueda de soluciones habitacionales para el varón que reside en una vivienda que forma parte del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Juan Vázquez, así como para todas las personas en una situación similar en aras de que puedan "continuar con su vida y con sus necesidades".

La concejala delegada de Vivienda, Ana Casañas, ha explicado en rueda de prensa que en la mañana de este lunes se han reunido con Carlos Orellana, que es la persona que está residiendo en una vivienda del Juan Vázquez, a tenor de la cual ha matizado que los antecedentes de esta situación empiezan el año pasado, cuando se le ha comunicado desde la Delegación de Vivienda a todas las personas que residen en las casas de los colegios que todavía estaban ocupadas "la necesidad de marcharse", porque "hay muchas que ya están vacías".

"Ellos tienen un contrato gratuito y temporal", ha matizado, junto con que "la necesidad surge porque no puede residir personal ajeno a la comunidad educativa en los centros". "Esta situación en su día se permitió como una solución temporal y gratuita para personas que eran vulnerables, y con una serie de necesidades especiales y urgentes, pero ellos eran conscientes, y así está recogido en sus contratos, que es una situación temporal y gratuita siempre", ha remarcado.

Al mismo tiempo, ha hecho hincapié en que se le ha indicado a todas estas personas que podían tramitar la documentación para el acceso de las viviendas públicas entregadas la semana pasada por la Junta de Extremadura y que, en este caso particular, Carlos Orellana sí la facilitó para ser incluido en las residencias que se iban a adjudicar, pero que, dada la demanda "tan grande" que se tenía, se ha priorizado por parte del Ejecutivo autonómico, como administración adjudicataria de las mismas, a unidades familiares con personas dependientes a cargo.

MÁS SOLUCIONES HABITACIONALES

Por otra parte y desde el ayuntamiento le han dado más soluciones habitacionales y, en concreto, una vivienda de uso compartido que tienen en Villafranco del Guadiana, donde solo habitan varones con "unas necesidades especiales". Sin embargo, "por sus circunstancias particulares y personales no resulta del todo idónea" para esta persona, a la que también han ofrecido otra opción que "también ha rechazado" y que "es verdad que no es una vivienda que tenga un acceso habilitado para minusválidos".

"Queremos que quede claro que, desde el Ayuntamiento de Badajoz, respetamos profundamente y entendemos la ola de solidaridad que ha surgido alrededor de estas circunstancias y de esta situación", ha reafirmado Casañas en alusión a los carteles que se pueden leer en el colegio o la protesta convocada para este lunes en apoyo a Orellana, al tiempo que ha destacado que tienen que cumplir con la legalidad vigente, "que es darle un uso educativo", como así han acordado con la Consejería de Educación, a esas viviendas de los colegios.

Sobre la reunión con Carlos Orellana, la concejala ha indicado igualmente que se solicitó por parte de sus familiares con el ayuntamiento y que ha sido "bastante cordial", así como que en la misma han puesto de manifiesto las circunstancias "tal y como se están desarrollando" y han intentado buscar "otras alternativas" a dicha situación personal y particular que tiene esta persona. Por ello, le han puesto en contacto, "y así se ha ido directamente desde la reunión", con el centro correspondiente de Servicios Sociales de su zona.

Así, se ha ido con una citación con una trabajadora social. "Desde este ayuntamiento no vamos a dejar de buscar otras soluciones habitacionales que le convengan y le vengan bien, y que entre todos, junto con los Servicios Sociales, podamos hallar una solución lo más pronto posible", tras lo que ha insistido en que "es una circunstancia que tienen todas las personas que actualmente residen en las viviendas de los colegios".

La "gran mayoría" ya ha salido de las mismas y en el caso de las que no les están "intentando dar otras soluciones habitacionales que sean acordes con las circunstancias personales y familiares, porque en todo momento son unidades familiares", a excepción de esta persona y de otra.

Sobre Carlos Orellana, ha explicado que él alega que lleva viviendo en este espacio del Juan Vázquez desde que era pequeño porque sus padres residían ahí y, en concreto, su padre era el antiguo conserje, pero que el contrato personal con el ayuntamiento lo tiene desde 2005 y desde el verano pasado están comunicando a todos los residentes en las viviendas de los colegios "la necesidad de darle una solución", al plantearse la posibilidad de las viviendas de Suerte Saavedra entregadas la pasada semana u otras que les van quedando libres.

Igualmente, ha detallado que él no tiene relación laboral ni con el colegio ni con la Consejería de Educación, al tiempo que ha puntualizado, preguntada por si se cuenta con un tiempo de transición hasta que se encuentre una solución, que "no" van a "a echar a nadie a la calle y a su riesgo y ventura". "Estamos muy preocupados y, además, estamos trabajando para darles a todas las personas, no solo a ésta, a todas las personas, una solución habitacional, para que puedan ellos continuar con su vida y con sus necesidades", ha reafirmado.

"No se le ha comunicado que tiene que abandonar su casa", ha concluido, para subrayar que le han trasladado "la necesidad de desarrollar el proceso" y que "como era una situación gratuita y temporal" le daban "una solución para poder desalojar esa vivienda". De hecho, han acordado con él que van a estar en contacto a la espera de que encuentren "entre todos" una solución "asequible y adecuada para él", de modo que ha defendido que "en ningún momento" lo han quedado "en situación de desamparo".