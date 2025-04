El Ayuntamiento de Badajoz aprueba de forma definitiva el presupuesto municipal para 2025, dotado con 150,8 millones

El pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado en su sesión de este jueves, correspondiente al mes de abril, la resolución de la única alegación recibida respecto al presupuesto general del consistorio para este año 2025 y la ratificación definitiva de estas cuentas, cuyo importe es de 150,8 millones de euros, con el voto a favor del PP, en contra de Vox y la abstención del PSOE y el edil no adscrito.

Durante su intervención en el pleno, que ha comenzado con un minuto de silencio en memoria del Papa Francisco y otro por Enrique Sánchez de León, hijo predilecto de la ciudad, el concejal de Hacienda, Javier Gijón, ha explicado que la única alegación que ha habido al presupuesto la ha presentado el sindicato CCOO, relacionada con la plantilla de personal y a que no había habido mesa de negociación respecto a la RPT.

Al respecto, ha incidido en que la RPT que se ha presentado en este presupuesto ya fue negociada con los sindicatos y que "lo único" que se ha hecho ha sido poner complementos como el de atención a eventos o los refuerzos de tarde de la plantilla, que ya estaba negociado y aprobado con los sindicatos, como también se incluyen dos puestos directivos no sujetos a negociación, de modo que la alegación ha sido desestimada.

El portavoz de Vox, Marcelo Amarilla, ha puesto el foco en que no han considerado ninguna de sus enmiendas parciales y ha confiado en que, para el presupuesto de 2026, tengan en cuenta la posibilidad de bajar "algunos" de los impuestos o tasas para compensar el incremento tributario que supone la nueva tasa de basura.

Al respecto, el alcalde, Ignacio Gragera, ha querido aclarar que las enmiendas que presentaron desde Vox ya fueron rechazadas en el pleno de aprobación provisional, y que durante el periodo comprendido entre la misma y la ratificación definitiva no se han producido ni reclamaciones ni alegaciones o nuevas enmiendas, a tenor de lo cual ha matizado que, en todo caso, se resuelve el sentido de la alegación y la aprobación del presupuesto se produce como consecuencia de la estimación o desestimación de esa alegación.

VALORACIÓN DEL ALCALDE

En declaraciones posteriores a los medios, Ignacio Gragera se ha mostrado "muy contento y agradecido" de la labor de los técnicos municipales y en concreto desde la Delegación de Economía y Hacienda en la elaboración de este borrador que se convirtió en presupuesto inicial y ahora definitivo, el cual atiende a las necesidades de la ciudad, es "muy restrictivo a la hora de disponibilizar fondos" y les permite "poder tener una estabilidad garantizada".

Asimismo, "asume como propia muchas de las reivindicaciones de la ciudad durante estos años" como la mejora del mantenimiento de los espacios públicos, con un contrato que tienen que sacar a licitación de más de 2,5 millones para el mantenimiento de los viales públicos, pavimentos, asfaltado y la señalización de la ciudad, uno de los grandes objetivos que se marcan en este año 2025.

También continúa en la "senda" de la colaboración público-privada y de intentar prestar mejores servicios y mejorar las condiciones salariales de los empleados y funcionarios municipales, además de permitir tener ya implementada la segunda parte de los refuerzos y los complementos establecidos el año pasado.

Para Gragera, se trata de un presupuesto "muy equilibrado", "muy realista" y que tiene que ver con las realidades de la ciudad. Unas cuentas por valor de 150,8 millones que recogen, ha recordado, la venta de determinados solares municipales para poder acometer obras u actuaciones por unos 8 millones de euros.

Sobre los presupuestos y el hecho de que puedan estar condicionados por un tema debatido en una moción del PP, que ha salido adelante con el voto a favor del proponente, Vox y el no adscrito y la abstención del PSOE para reclamar al Gobierno de España la transferencia a las entidades locales de los recursos comprometidos derivados de la Participación de los Ingresos del Estado, el alcalde ha explicado que no, dado que han declarado la "no disponibilidad de ese dinero", cifrado en unos 6 millones, por lo que "no están afectados a ninguno de los proyectos".

De este modo, los proyectos reflejados en los presupuestos "tienen su consignación presupuestaria", tras lo que ha sostenido que la oposición municipal está pidiendo que bajen "ciertos impuestos" cuando el Gobierno les ha reducido las transferencias, es decir, los ingresos que reciben, y tienen menos dinero del Ejecutivo central que el año pasado y menos capacidad de poder invertir ese dinero que no tienen en la ciudad, por lo que ve "absolutamente populista" pretender que puedan bajar "a día de hoy un impuesto en estas condiciones".

"Es decir, contamos, a pesar de la tasa de basura, con menos recursos disponibles que el año pasado y el Fondo Complementario de Financiación, que son esas transferencias que nos hace el Gobierno de España, supone un porcentaje altísimo del total del presupuesto municipal", ha señalado, para insistir en que son más de 6 millones que "no van a venir" cuando lo que van a recaudar por la tasa de basura son unos 5,6 millones.

El pleno también ha aprobado, en este caso por unanimidad, una moción del PP contra el cierre de la comisaría de la Policía Nacional en la Plaza Alta, aunque con modificaciones después de que el PSOE presentara una transaccional en la que abogaba por una comisaría conjunta de las policías Local y Nacional en la subinspección de Montesinos con suficientes efectivos de ambas y que velen por la seguridad del Casco Antiguo.

Finalmente y tras una propuesta del edil 'popular' Juan Parejo, que ha defendido esta moción, el texto reclama al Gobierno el mantenimiento de la presencia estable de la Policía Nacional en esta zona de la ciudad y ofrece la primera planta del edificio de Montesinos, con más de 500 metros cuadrados, para que pueda instalarse una unidad del Cuerpo Nacional.

"No es una comisaría conjunta, serían dos comisarías en un mismo espacio", ha matizado Gragera, en aras de que ambos cuerpos puedan realizar sus cometidos de manera separada, aunque en un mismo enclave. En el turno de cierre, Parejo ha planteado además sobre la subinspección de Montesinos que allí está la unidad Giapol de la Policía Local o hay una oficina para atender al público, "está abierta", ha dicho, se pueden recoger denuncias o se realizan informes.

Otra moción que ha salido adelante, con la abstención de Vox, era conjunta entre PP, PSOE y el no adscrito con motivo del 3 de mayo, Día Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, mientras que se han rechazado dos presentadas por los socialistas, una contra la propuesta de Ley de Concordia de Extremadura y otra para la mejora de la financiación de los servicios de atención a personas en situación de dependencia en centros de titularidad municipal.