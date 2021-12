El Ayuntamiento de Badajoz aprueba la contratación del suministro de gas para el colegio de Cerro Gordo

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha avanzado que la Junta de Gobierno Local de este viernes, día 3, ha aprobado la contratación, hasta el mes de marzo, del suministro de gas para el colegio de Cerro Gordo, y que han tenido que acudir a Endesa Distribución después de que quedase desierta la licitación de este mismo suministro porque "ninguna suministradora quiere hacerlo".

Según ha concretado, este viernes ha pasado por Junta de Gobierno la contratación y la propuesta de gasto, de manera que ahora se pondrá en contacto con Endesa ya el concejal responsable del área, y los servicios municipales "para que intenten agilizar el inicio de la prestación del servicio cuanto antes".

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas por su parecer ante el hecho de que los padres de los alumnos de dicho colegio hayan anunciado que se manifestarán si antes del día 10 no llega la calefacción a dicho centro escolar y hayan criticado que el ayuntamiento ha sido "poco previsor" porque los niños "están pasando frío".

Cabe destacar que el Grupo Municipal Socialista ha apoyado este pasado jueves al AMPA del colegio de Cerro Gordo en su "ultimátum" por la falta de calefacción y desde donde dan de plazo hasta el 10 de diciembre para que el centro cuente con la misma o, de lo contrario, se manifestarán a las puertas del palacio municipal. En nota de prensa, los socialistas han asegurado que el consistorio "no puede dilatar más su irresponsabilidad" y que la Concejalía de Colegios "tiene que tomar un medida urgente y excepcional ya mismo" y "lo puede hacer".

Al respecto, Gragera ha dicho que entiende la situación: "lo comprendo y obviamente nada tengo que decir porque no es agradable la situación, pero lo que es cierto y verdad es que el ayuntamiento recepciona el colegio cuando lo recepciona, los suministros de obra que se estuvieron utilizando durante su construcción no se renuevan, por tanto el ayuntamiento tiene que iniciar de nuevo la contratación de los diferentes suministros".

De igual modo, ha recalcado respecto al gas, "que es lo que ahora se echa en falta", que no se vive "una situación fácil" y que desde el consistorio se saca una licitación que queda desierta, y este viernes en Junta de Gobierno ha pasado ya la contratación hasta el mes de marzo del suministro de gas para el colegio de Cerro Gordo, sobre lo cual ha matizado que es hasta dicha fecha del próximo año porque en dicho mes es cuando el ayuntamiento tiene que renovar todos los contratos.

Igualmente, ha querido trasladar que "no se haga juego político con esto" porque "es muy serio"; y que el ayuntamiento y la Consejería de Educación mantienen "desde el principio una relación muy cordial" y "muy comprensiva a pesar de todo", ante lo cual desde el consistorio no han querido, ni van a querer seguir en el futuro, "sacando cuestiones de quien tiene o no tiene la culpa en este sentido".

"Pero que tampoco por parte de la oposición local se utilice esto como arma arrojadiza porque al final lo que provoca es la distorsión entre relaciones de dos administraciones, de dos instituciones como son Junta de Extremadura y Ayuntamiento de Badajoz", ha continuado, junto con que ambas instituciones hasta la fecha han ido colaborando y han ido intentando "trabajar juntos en solucionar los problemas".

Y es que, como ha reafirmado el primer edil, "los problemas de suministros son los que son" y "no es sencillo": "en Cáceres ya ha pasado, y en otras muchas localidades ha pasado, el precio es el que es, las suministradoras si el periodo de contratación es muy corto no quieren ir, no quieren ir a eso porque no les interesa, no les compensa".

De este modo, ha insistido en que el consistorio tiene que renovar todos los contratos en el mes de marzo y en que "por tanto lo que no es razonable es que se esté achacando al ayuntamiento una falta de previsión", cuando "lo único" que pueden ofrecer es un contrato que va desde noviembre hasta el mes de marzo.

"Ninguna suministradora quiere hacerlo, por tanto vamos a tener que acudir y así lo hemos hecho a Endesa Distribución, hoy en Junta de Gobierno se ha aprobado esa contratación hasta el mes de marzo y en el mes de marzo renovaremos todos los suministros con todos los colegios", ha indicado, para hacer hincapié en que hasta el día 27 de octubre no se recibe el colegio, y además no se renuevan los suministros de obra, "que quizá hubiera sido lo más lógico haberlo hecho, como así se hizo en otros casos y en otras situaciones".

Finalmente, Ignacio Gragera ha insistido en que la oposición "no intente enturbiar de manera partidista" y "aprovechando un poco el regate corto" las relaciones y "las situaciones particulares" que se mantienen entre ayuntamiento y consejería, "que hasta la fecha han sido muy buenas", dado que no quiere que "esto pueda llegar a distorsionar esa relación", ha concluido.

El alcalde de Badajoz ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, tras inaugurar la exposición de Belén Monumental y dioramas en el Museo Luis de Morales.