El Ayuntamiento de Badajoz aprueba bonificaciones en el IBI e ICIO para fomentar la Plataforma Logística y atraer empresa

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Badajoz celebrado este martes, día 22, correspondiente al mes de julio ha aprobado por unanimidad dos modificaciones de las ordenanzas fiscales del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para el fomento de la Plataforma Logística y la atracción de empresas, inversiones y puestos de trabajo.

En concreto, como ha precisado el concejal de Economía y Hacienda, Javier Gijón, en el caso del IBI la bonificación será del 75 por ciento en la cuota íntegra durante los dos primeros años y del 50 por ciento en los tres siguientes, para aquellas actividades de interés económico y utilidad que lleven aparejado el fomento del empleo. Respecto al ICIO, se bonifica el 95 por ciento a aquellas actuaciones económicas que sean de interés general y que contraten, al menos, un puesto de trabajo y lo mantengan durante tres años.

Se trata de uno de los puntos del apartado de la comisión de Economía, en el que también por unanimidad han salido adelante varios expedientes de cambio de finalidad y su correspondiente expediente de créditos extraordinarios, entre ellos obras de reparación de emergencia en caminos públicos debido a las precipitaciones producidas en marzo; mejoras en la Perrera Municipal y la pista de BMX; o varias actuaciones incluidas en el 'Plan de inversiones en grandes ciudades' de la Diputación de Badajoz.

PLAN DE MOVILIDAD

Previamente, y con el voto en contra de Vox y el edil no adscrito, se ha aprobado el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de la ciudad, en relación al cual el concejal de Urbanismo, Vías y Obras o Accesibilidad y Movilidad, Carlos Urueña ha explicado que se trata de su aprobación inicial después de haber realizado una consulta en la página web durante un mes, del 23 de mayo al 23 de junio, y que no haya habido ninguna reclamación o sugerencia.

Como ha recordado, el objetivo del plan es recoger el conjunto de estrategias e instrumentos que permitan planificar y programar las actuaciones "pertinentes" en todas las áreas que afecten a la movilidad de la ciudad. Un plan que se inició en 2022 cuando se firmó el contrato para su redacción, mientras que en julio de 2023 se verificó la recepción del documento del mismo y en noviembre se aprobó inicialmente la Zona de Bajas Emisiones.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha indicado que, al no haber pasado el plan por el pleno, se considera que dicha zona es nula de pleno derecho, ante lo que el ayuntamiento ha recurrido al considerar que dichos planes son estrategias que buscan mejorar la calidad de vida de las personas pero no normas jurídicas. A la espera de la sentencia del Supremo, paralelamente se aprueba inicialmente el plan de movilidad y posteriormente, ha avanzado Urueña, volverán a hacer lo propio con la zona de bajas emisiones.

MOCIONES

Dentro de la Comisión de Alcaldía, la sesión plenaria ha aprobado con el voto en contra del PSOE dos mociones presentadas por el PP, una en defensa del Estado de Derecho, la Justicia independiente y la prensa libre, y otra para instar al Gobierno de España que proceda a ejecutar de manera urgente los proyectos e inversiones pendientes en Badajoz.

De igual modo, se han rechazado dos propuestas de los socialistas, entre una que instaba a la Junta a que cumpla con las inversiones comprometidas con la ciudad de Badajoz, y otra en defensa de los derechos humanos del pueblo palestino; así como una de Vox para la elaboración y aprobación de una ordenanza municipal contra el vandalismo en Badajoz y pedanías.

Por unanimidad, se ha ratificado un acuerdo de los grupos municipales para el uso cultural del Cementerio de San Juan y el inicio de su declaración como Bien de Interés Cultural, que inicialmente era una propuesta del Grupo Socialista, y una declaración institucional con motivo del Día Mundial de la ELA; como también se ha aprobado, con la abstención del PSOE, una moción conjunta de PP, Vox y el concejal no adscrito por el 28º aniversario del secuestro y asesinato del Miguel Ángel Blanco.

También dentro de este apartado y de forma unánime han salido adelante una serie de propuestas de concesión de la Medalla al Mérito de la Policía Local de Badajoz a agentes, subinspectores y oficiales, en relación a lo cual la concejala del área, Gema Cortés, ha destacado que es un homenaje a quienes, "con su entrega diaria", "encarnan los valores nobles del servicio público", y que está "convencida y orgullosa" de un cuerpo que, cada día, es una "garantía de cercanía, compromiso y humanidad".

Así, ha subrayado que de este modo se busca distinguir seis actuaciones "ejemplares" en las que se demostró que, con o sin uniforme, no solo fue su trabajo sino "coraje", "templanza" y "vocación", tras lo que ha citado a Emilio que, fuera de servicio y bajó un fuerte aguacero, no dudó en socorrer un accidente con dos heridos, ayudando a los lesionados y regulando el tráfico para que no hubiese nuevas colisiones.

También a Alberto Luis y Ángel María por detener a un individuo armado con un cuchillo tras atracar un establecimiento y huir; a Juan José, David y Manuel también por detener a un individuo por retener y amenazar a un repartidor con un hacha; a Isabel y Pedro que, tras dar el alto a un menor, iniciaron una persecución que culminó con la incautación de 66 gramos de cocaína; a Emilio que, fuera de servicio, intervino en una agresión entre un individuo y un vigilante de seguridad; o Jesús y Juan José por detener en Carnaval a dos individuos implicados en agresiones xenófobas.

BONIFICACIONES EN EL AUTOBÚS

Finalmente y en el apartado de urgencia se ha aprobado por unanimidad un expediente por el que se bonifican al 50 por ciento (el 20 por ciento lo aporta el Gobierno y el 30 por ciento el ayuntamiento) los abonos del transporte público urbano de la ciudad y se modifica el rango de edad aplicable a la tarifa denominada 'bono-peque', hasta ahora de 4 a 6 años dado que de cero a 3 es gratuito y a partir de 6 se puede acceder al bono de estudiantes, para que sea gratuito hasta los 14 años.

El edil del área, José Luis González, ha precisado este punto que busca poder implantar estas ayudas al transporte entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre y que son distintas a las también impulsadas desde el Gobierno de España que se han podido disfrutar hasta el pasado 30 de junio.