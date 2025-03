El Ayuntamiento aprueba de forma inicial el presupuesto de Badajoz para este 2025

El pleno del Ayuntamiento de Badajoz, reunido este lunes de forma extraordinaria, ha aprobado de forma inicial y con los votos a favor del PP y en contra del PSOE, Vox y el concejal no adscrito el presupuesto municipal del consistorio para 2025, que asciende a 150.826.770,54 euros en el caso de la entidad general y que suponen 13,2 millones de euros más respecto a las cuentas del año anterior.

Entre sus partidas se encuentran actuaciones en acerados, en la red de saneamiento de aguas o en expropiaciones de ruinas, especialmente en el Casco Antiguo, además de 580.000 euros para un servicio de grúa o 570.000 euros para las pedanías.

Durante su intervención en el pleno, que ha rechazado las enmiendas a la totalidad y parciales presentadas por Vox, en ambos casos con el voto a favor del proponente y en contra del resto de grupos y el no adscrito, el alcalde, Ignacio Gragera, ha remarcado que no se trataba de enmiendas, las cuales permiten saber al resto de grupos saber de dónde se van a obtener los recursos y cuáles son las partidas de gasto a las que se va a renunciar como consecuencia de ese aumento correlativo, a la par que ha valorado que es una "falta de respeto" a los compañeros de corporación.

Sobre esto último, ha expuesto que lo es porque "se permite" cifras "absolutamente equivocadas", desconoce si de forma "consciente" o no, y que se equivoca porque "intenta o pretende hacer ver a la ciudadanía" que con estas bajadas y bonificaciones se pueden mantener y sostener los servicios públicos básicos, cuando en ninguna desde Vox dicen de dónde va a quitar el dinero para poder financiar las rebajas de ingresos.

Mientras y sobre el presupuesto en sí, Gragera lo valora de "bueno" y destaca que está "equilibrado" y atiende las necesidades de las personas de la ciudad, así como que se aprueba "gracias y afortunadamente" a que en el ayuntamiento existe estabilidad política y un grupo mayoritario "responsable con sus ciudadanos", de modo que sale adelante de forma inicial "única y exclusivamente, por desgracia, con los votos del Partido Popular".

Cabe destacar que el pleno ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de la educadora social asesinada en la noche de este pasado domingo en un piso tutelado en la ciudad.

Sobre las citadas enmiendas, el alcalde ha señalado que, independientemente de que esta situación era "novedosa" en el ayuntamiento, se iban a explicar aunque no pueden ser aceptadas porque afectan a ingresos del ayuntamiento, tras lo que el portavoz de Vox, Marcelo Amarilla, ha indicado que, en línea con sus declaraciones a raíz de la aprobación de la tasa de residuos, si no se modificaba o el IBI o alguna tasa para compensar este nuevo impuesto, su voto sería en contra.

Así y además de la enmienda a la totalidad presentan también las parciales para intentar "mejorar" los presupuestos, en este último caso con 18 divididas en tres grupos, modificación, supresión y adicción, entre ellas ayudas a la natalidad, distintas bonificaciones para familias numerosas, o reducir las subvenciones del Instituto Municipal de Servicios Sociales con el fin de "eliminar" las "dirigidas al fomento de la inmigración real o la ideología de género" y también las orientadas a proyectos de cooperación al desarrollo al no tener el ayuntamiento competencias en ello.

Al respecto, el portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, ha lamentado que Amarilla traiga estas enmiendas "en el último minuto", con las que demuestra una "falta de respeto tremenda" a la institución, con lo que no apoya el gobierno local del PP sino que defiende y apoya la institución y los trabajadores que llevan "mucho" tiempo confeccionando los presupuestos, independientemente del sentido del voto que puedan tener. Así, lo ve una "salida de tono" con la que buscan "su minuto de gloria".

Desde el PP, el concejal de Economía y Hacienda, Javier Gijón, ha aseverado que no son enmiendas, dado que las mismas tienen que estar valoradas e indicar de qué partida se resta y qué cantidad y cuál se quiere incrementar en la misma cifra, por lo que "no deja de ser una carta a los Reyes Magos" y proponen una bajada de ingresos sin cuantificar y subir unos gastos de forma tal que no podrían ajustarse al presupuesto.

Sobre el presupuesto en sí, Gijón ha querido "despejar dudas" replicando la valoración de la pasada semana del Grupo Socialista que criticaba que el ayuntamiento no invierte porque no planifica y para invertir depende de la venta de patrimonio, y ha sostenido que en 2024 han ejecutado 21,3 millones en inversiones, o que no se contemplan partidas para los fondos europeos EDIL en 2025, porque se han solicitado y puede que se concedan en todo o en parte y se conocerá en octubre o noviembre. En 2026 se contemplan 7,9 millones, 8,5 millones para 2027 y 3,5 millones para 2028.

También ha señalado el crecimiento del presupuesto del ayuntamiento en un 9,6 por ciento o 13,2 millones; sobre las inversiones que, según el informe de la Intervención, crecen un 64,72 por ciento; o que la "única" tasa que va a subir es la de residuos "obligados por la ley de Pedro Sánchez" y el último día que esta les habilita para no ser "gravosos" con los ciudadanos, el 1 de abril.

Por su parte, el edil no adscrito Carlos Pérez ha afeado que el ayuntamiento siga sin tener unos presupuestos que abarquen el año completo, así como que son "cero participativos" ya sea con los vecinos o con los miembros de la oposición y "está muy bien" que les soliciten propuestas a los presupuestos, pero "sirven de poco" cuando "se limitan" a conceder una reunión una vez han cerrado sus cuentas "como simple información de su realización".

También ha expuesto que se limitó a solicitar las necesidades de las asociaciones vecinales que quisieron realizar sus demandas a través de él, y ha cuestionado qué pasará con el centro vecinal de Valdepasillas, cuando sí saben que eliminarán el aparcamiento subterráneo proyectado en este barrio. En declaraciones posteriores a los medios el edil de Vías y Obras, Carlos Urueña, ha matizado que el ayuntamiento "aparca" o "aplaza" de momento este parking, al existir otro cercano y con más plazas, y que para el centro cívico se están buscando otros emplazamientos.

Desde Vox, Marcelo Amarilla ha insistido en sus enmiendas y en que las presentan antes del primer pleno de aprobación inicial, por lo que si tienen "voluntad" en el equipo de gobierno puede explorar algunas de las propuestas, a la par que ha mostrado su respeto al trabajo de los técnicos y ha defendido que, desde Vox y en su oposición al gobierno del PP, plantean otras medidas o propuestas que consideran "buenas" para la ciudad.

En nombre del PSOE, Sandra Caballero ha subrayado "tres evidencias", como que desde el PP van a aprobar dos presupuestos en "apenas" siete meses, que no les ha dado tiempo a ejecutar lo presupuestado en 2024, y que tampoco van a poder cumplir estas nuevas cuentas, porque los tiempos y el procedimiento "lo hacen imposible". Entre las propuestas del PSOE, ven "reflejado" en el presupuesto la mejora de la red de saneamiento y abastecimiento y la reparación de aceras.

Al mismo tiempo, ha preguntado qué pasa con las partidas financiadas con la venta de patrimonio si ésta última no sale adelante, ha tachado de una "burla" los 50.000 euros para la piscina de la margen derecha cuando no ven previsión para los siguientes ejercicios, y ha criticado los 100.000 euros destinados para los presupuestos participativos en una ciudad de 150.000 habitantes.

Al respecto, Gijón ha señalado que es el mayor presupuesto para los ciudadanos de Badajoz y el "mejor" con las capacidades posibles, y ha expuesto una cuestión "arraigada" en el PSOE y que "se está extendiendo" como que en la oposición se sientan interlocutores oficiales con los ciudadanos, cuando el equipo de gobierno está "todos los días, mañana, tarde y noche en la calle.