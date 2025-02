La Asociación de Vecinos de Valdepasillas organiza actividades en el barrio durante el Carnaval de Badajoz

La Asociación de Vecinos de Valdepasillas, Perpetuo Socorro y Ordenandos organiza actividades en el barrio durante los días 8 y 9 de marzo en relación con nuestra Fiesta Internacional del Carnaval 2025.

Durante el 8 de marzo, un total de 10 murgas actuarán por el Parque de la Plaza de las Américas y en la Plaza de la Molineta. Desde las 13 horas y hasta las 15:30 horas actuarán cuatro murgas en la plaza de las Américas y a partir de las 18 horas hasta las 21 horas, seis murgas actuarán en la plaza de la Molineta.

El domingo 9 de marzo habrá migas solidarias a favor del Banco de Alimentos de Badajoz a partir de las 9:30 horas en la sede de la Asociación de Vecinos.

El domingo 9 de marzo a partir de las 13 horas habrá un gran desfile con inicio en Avenida Tomás Romero de Castilla, Rotonda monumento San Juan Bosco, Godofredo Ortega y Muñoz, Jacinta García Hernández, hasta finalizar con una gran concentración carnavalera en la Plaza de La Molineta. En el desfile participarán 10 comparsas y 15 grupos de artefactos.

Serán aproximadamente unas 2000 personas las que desfilarán por las calles del desfile y calculamos que entre 8 y 10.000 personas podrían estar el domingo 9 de marzo por las calles de Valdepasillas siguiendo el desfile.

La Asociación de Vecinos quiere agradecer a los hosteleros y empresarios del barrio porque "gracias a ellos podemos desarrollar las actividades comprometidas, porque desde el Ayuntamiento de Badajoz no se ha dado ninguna ayuda para hacer frente a los gastos de las actividades que llevaremos a cabo". También "expresamos nuestro agradecimiento a la Falcap y a la Federación de Artefactos por su ayuda y compromiso un año más con nuestra Asociación de Vecinos."

Desde la Asociación de Vecinos "hicimos llegar hace meses un presupuesto con las actividades a realizar. Se mantuvieron reuniones con el concejal Casablanca para presentarles el presupuesto y las actividades del barrio. No obtuvimos respuesta ni ayuda a ninguna de nuestras peticiones y lo que pedíamos era una ayuda similar a la que se concede a Santa Marina, Margen Derecha y San Roque."

"Se solicitó desarrollar el desfile en Sinforiano Madroñero y su respuesta fue que se iba a hacer gestiones para mantener una reunión con Policía Local y esta no se ha producido. Se solicitó el que los hosteleros del entorno, al igual que sucede en San Roque, pudieran sacar barras en la calle y se comprometió a que así figuraría en el Bando del Alcalde, pero hemos comprobado como ese compromiso tampoco se ha cumplido."

"No entendemos la posición del Ayuntamiento de no querer ayudar al barrio de Valdepasillas y a nuestra Asociación de Vecinos. No entendemos esa discriminación hacia Valdepasillas. Creemos que estamos revitalizando ese segundo fin de semana y que ayudamos en definitiva a que nuestro Carnaval pueda poner ese broche de oro con las actividades que organizamos desde la Asociación."