La Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz convoca el XXII Premio Nacional de Relatos Cortos

La Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz ha convocado el 22º Premio Nacional de Relatos Cortos, en el que se establece un único premio para el mejor relato, consistente en un lector de libros electrónicos y una Petra o retrato en piedra de una mujer representativa del mundo de las artes o de la literatura.

Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, sin límite de edad y que residan dentro del ámbito nacional, debiendo reunir los relatos condiciones tales como estar escritos en lengua castellana, ser de tema libre e inéditos en cualquier lengua y no haber sido premiados en ningún otro certamen. Asimismo, debe tener una extensión no inferior a dos folios ni superior a tres, escritos a 1,5 espacio interlineal y por una sola cara en Times New Roman 12.

Las personas que concurran al premio presentarán sus relatos mediante correo electrónico, que constará de dos archivos, uno de ellos con el relato, en el que deberá figurar el título y el seudónimo, nunca el nombre o firma del autor; y el otro con la plica, que contendrá el título, seudónimo y datos personales (Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, dirección postal, correo electrónico, teléfono y DNI).

Ambos archivos se enviarán a progresistasba@badajoz.org, indicando en el Asunto 'XXII Premio Relatos Cortos'. El plazo de presentación de originales comienza el 13 de enero de y terminará el 9 de abril, ambos inclusive, según recogen las bases remitidas por la Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz, que señala que el premio será dado a conocer en la última semana del mes de abril.

El jurado está compuesto por María Dolores Gómez Tejedor (Licenciada en Historia), María Dolores Corrales Murillo (Profesora de Literatura), Magdalena Bernal Flores (Profesora de Lengua y Literatura), Fernando León Rejas (Periodista) y Sixto Galán Melo (Profesor de Lengua y Literatura).