El artista urbano Alejandro Pajuelo 'Chino' firma el cartel de la Semana Santa de Badajoz 2025

El artista urbano Alejandro Pajuelo 'Chino' firma el cartel de la Semana Santa de la ciudad de Badajoz 2025, la primera bajo la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Con letras góticas granates con las palabras 'Semana Santa Badajoz 2025', por el color de la bandera de la ciudad, y fondo en blanco y negro, colores de la patrona de la ciudad, Nuestra Señora de la Soledad, y con los que el artista identifica a la capital pacense, en el cartel se puede ver la mitad del rostro de una Virgen en tonos azules y otra mitad de un Cristo en tonos magentas, con la Torre de Espantaperros en una de las esquinas inferiores.

"Espero que les guste. Un poco diferente a lo habitual, creo", ha reconocido Alejandro Pajuelo en la presentación del cartel de este año, en la que ha explicado que ha intentado "hacer un cambio de orientación a lo que es algo más clásico de la Semana Santa" y que ha elegido dos rostros "más humanizados" y que no representan a imágenes concretas de la ciudad con la idea de que, dada la declaración como Fiesta Internacional, no hiciese referencia a ninguna y fuesen genéricas.

Sobre los colores de la Virgen y Cristo, azul cian y magenta, ha incidido en que están intercambiados en relación a la inclusión y la igualdad, a la par que ha explicado que, si las dos imágenes se intercambiasen y la Virgen que está a la derecha se pusiese a la izquierda y el Cristo pasase de la izquierda a la derecha, la primera estaría mirando directamente al segundo, que está en la cruz y habría fallecido.

Al mismo tiempo, ha aseverado que es la primera vez que pinta un cuadro y que se ha tratado de una experiencia "muy bonita" que ha acogido "con mucha ilusión", por lo que ve "un honor" que se fijen en él como artista "para algo tan importante" como es la Semana Santa, en relación a lo cual le ha gustado la experiencia, ha investigado y se ha querido salir de su "zona de confort".

También ha estado viendo capillas y la ciudad para inspirarse en la que es la primera vez que hace un cartel, por lo que quería que fuese algo suyo, "más o menos" basado en su experiencia. "No quería hacer algo que se pareciese a nada, no sé si se parecerá a algo, no lo sé. Pero no he visto ningún cartel, he visto los de Badajoz de otros años, sí, evidentemente, pero no he tomado referencias de ningún otro sitio", ha agregado, porque ha sido algo "original" por su parte.

Así lo ha señalado Alejandro Pajuelo en la presentación del cartel y el cartelista de la Semana Santa de Badajoz 2025, que ha tenido lugar en las Casas Consistoriales con la presencia del alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, y de la presidenta de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Badajoz, Laura García Alzás, quien ha explicado que hace cinco años la agrupación decidió que el cartel de esta celebración fuera una obra pictórica única, creada por un artista extremeño o que tuviera sus raíces en Extremadura.

Además, ha destacado que "se le concedía siempre libertad de expresión y de creación para aportar su visión de nuestra Semana Santa", y que este año la persona elegida es Alejandro Pajuelo, alias 'Chino', un artista ampliamente reconocido en Badajoz y fuera de la misma, cuyos inicios plásticos fueron en el mundo del grafiti, el ámbito donde ha adquirido "el estilo tan único y tan particular con el que ha crecido hasta llegar a ser el muralista que es hoy".

Su trabajo es "perfectamente reconocible" y está presente en el día a día de muchos pacenses gracias a murales como el que conmemora el "triste" aniversario de la riada, así como los que decoran el Área de Psiquiatría del Hospital Materno Infantil o del propio Hospital Universitario de Badajoz, según García Alzás, para quien "el arte actual es perfectamente compatible con una celebración tradicional como es la Semana Santa, porque está eminentemente viva".

La iglesia, de la que las cofradías forman parte "activa", "siempre evangeliza con los lenguajes que le son propios en cada momento de su existencia", ha continuado, junto con que la Semana Santa de Badajoz y sus celebraciones, de las que se tienen noticias desde el siglo XVI de forma continuada, "ha evolucionado sin perder su estilo formal hasta lo que hoy conocemos".

También "se ha adaptado a los diferentes momentos por los que ha pasado, de la misma forma que lo hace ahora en pleno siglo XXI, en el seno de una Iglesia que busca continuar su labor evangelizadora con los medios propios de cada momento". Para la agrupación, un cartel es también un medio para evangelizar, "qué mejor forma de hacerlo que sirviéndonos de uno de los lenguajes artísticos contemporáneos", ha dicho.

Con este trabajo, ha remarcado Laura García, Alejandro Pajuelo, "sin duda alguna uno de los nombres más característicos de las artes visuales de nuestra ciudad en estos momentos", se adentra en un formato como el de la cartelería que le es "ajeno", pero "en el que ha volcado su lenguaje artístico habitual, el mural, para convocar a propios y extraños a vivir y compartir una de las celebraciones más tradicionales" de Badajoz.

Finalmente, el alcalde de Badajoz ha afirmado de Alejandro Pajuelo que ya se han visto durante estos años atrás "muchas veces y siempre en una faceta diferente, polifacético, eso sin duda", y ha agradecido que "haya tenido la valentía" de hacerse cargo del cartel de una Semana Santa "tan especial" como la de este año, al ser la primera que se va a celebrar con su reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Una distinción que se ha conseguido gracias al esfuerzo de las agrupaciones y hermandades de la ciudad y de las personas que, con carácter técnico, les han ayudado en la realización del expediente de una Semana Santa que califica como la fiesta con "más arraigo y más tradición cultural de la ciudad", con cinco siglos de celebración de manera ininterrumpida y que "se ha amoldado a los tiempos a lo largo de la historia", de manera tal que esta elección y este cartel "es muestra de ello".

Finalmente, ha felicitado al autor, "claramente no se parece a nada" pero cuando se ve se sabe que es de 'Chino'. "Está claro que el autor está en este cartel. Agradecerle la valentía", ha reiterado, aunque "a veces da un poquito de vértigo salirte de lo establecido y, sobre todo, también a veces da un poquito de vértigo adentrarte en un mundo con tanta tradición, con tanto peso cultural y con tanta herencia histórica".

"El hecho de que él se haya atrevido ya es algo que hay que poner en valor y, desde luego, felicitarle por el resultado", ha resaltado Gragera, para quien ha conseguido plasmar en el mismo parte de las señales y de la identidad de esta ciudad a través de los colores, las imágenes y la visibilización de esta Semana Santa como internacional.

Finalmente, ha deseado que a la gente "le guste, que lo disfrute, que sea un cartel que suscite cierto consenso", y ha recordado que se trata de una iniciativa de la Agrupación, quienes llevan a cabo la selección del artista y la confección del cartel, con la colaboración del ayuntamiento, encargado a su vez de la promoción y difusión de la Semana Santa a través de la cartelería o del programa.