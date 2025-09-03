Arrancan las obras de sustitución de la pista central del pabellón de La Granadilla de Badajoz

La obra de sustitución de la pista central del pabellón de La Granadilla de Badajoz ha comenzado este pasado lunes, en el marco de una actuación subvencionada por la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura por un importe de 253.448,09 euros.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, junto al concejal de Deportes, Juan Parejo, y miembros de la Fundación Municipal de Deportes (FMD), ha visitado el inicio de las obras, una actuación que ha comenzado, tras superar los trámites administrativos y legales del contrato, por la retirada del pavimento actual, que se sustituirá por uno nuevo de cara a la nueva temporada.

De este modo, se permitirá la práctica de diferentes deportes como baloncesto, fútbol sala, balonmano, voleibol o bádminton, entre otros.

A través de la subvención de la Junta de Extremadura también se realizará la remodelación del equipo de megafonía, ya adjudicado, así como el suministro que permitirá el cambio de asientos de la instalación y nuevas canastas FIBA para el pabellón, según informa en nota de prensa el Ayuntamiento de Badajoz.