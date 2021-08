El alcalde manifiesta su desconocimiento sobre la investigación acerca de Joaquín Parra

El alcalde, Ignacio Grajera, ha entrado en contacto con el Club Deportivo Badajoz y es sabido por sus responsables que "la FMD ha entrado en contacto con ellos". Aun así, el club le manifestaba al ayuntamiento que "no saben cual es exactamente la situación en la que están, ellos siempre desligan del club la investigación de los hidrocarburos de la actividad normal del equipo, de hecho siguen entrenando con normalidad".

"Deseo que la situación no se vea afectada a la actividad normal deportiva y que pronto tengamos una solución para dar tranquilidad a la afición, pero más allá de eso no conocemos más de la investigación y no nos vamos a meter en eso" afirmaba el alcalde.

También hablaba sobre el convenio y comentaba que "no se descarta, pero si se aparca dado a la situación de incertidumbre que vive el club".