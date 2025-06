El alcalde de Badajoz reclama al Gobierno que desbloquee la financiación municipal que "estrangula" a los ayuntamientos

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha reclamado al Gobierno que desbloquee una financiación municipal que actualice las entregas a cuenta de los ayuntamientos, porque actualmente lo que está haciendo es "estrangular" a las entidades locales.

De esta manera se ha pronunciado a preguntas de los periodistas por su valoración después de que la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, haya pedido al Gobierno una serie de medidas para desbloquear la financiación municipal, ante lo que Gragera ha expuesto que es lo que llevan defendiendo meses, que existe una falta de cumplimiento de los compromisos del Ejecutivo Central con todos los ayuntamientos del país.

Hace "escasas" semanas, ha continuado, la FEMP a través de su Comisión de Economía y Hacienda, por unanimidad de todos los grupos presentes, acordaron requerir a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se pusiera "al día" con la financiación local, y cumpliera esos compromisos anunciados en julio de 2024 con los consistorios, "entre otras cosas, porque, con una recaudación récord, los ayuntamientos de este país estamos recibiendo 4.800 millones de euros menos de lo que deberíamos recibir".

"Es decir, si uno ingresa más, debería tener la capacidad de poder transferir más a los ayuntamientos de España. Esto no va de colores, no va de Partido Popular, no va de Partido Socialista, en la FEMP estamos todos", ha recalcado el alcalde de Badajoz, que ha recordado que, de manera unánime, la Junta de Gobierno de la federación ha ratificado ese compromiso de la Comisión de Hacienda.

Por ello ha requerido a la ministra Montero que recupere un decreto único que permita poder actualizar esas entregas a cuenta y esa financiación local. "Esto no va de colores políticos, va de municipalismo, va de dotar a los ayuntamientos de los recursos que necesitan para prestar servicios públicos. Esto no se lo queda ningún ayuntamiento, esto revierte en servicios públicos municipales", ha señalado.

Acto seguido, se ha referido a la "obligatoriedad" de tener que "imponer" una tasa de basura a todos los ayuntamientos y a que después de haberles prometido que iban a actualizar esa financiación local y, por tanto, iban a recibir más recursos, el Gobierno de España ha impuesto la citada tasa, pero "no ha cumplido con la financiación debida" a los consistorios, que "ese es el déficit" que están sufriendo.

Ante la petición de la FEMP, cree que tiene "buen criterio" y confía en que "no caiga en saco roto" y que la ministra escuche y cumpla con esos compromisos anunciados en julio de 2024, mientras que preguntado por el hecho de que también influye en el uso del remanente de tesorería, Ignacio Gragera ha rememorado que, a día de hoy, el Gobierno ha decidido que los ahorros de los ayuntamientos "se queden bloqueados" y que solamente vayan destinados a amortizar deuda.

El problema que tienen "muchos" ayuntamientos, como el de Badajoz que lo han hecho "bien" y no tienen deuda, no pueden usar ese ahorro municipal para hacer proyectos en la ciudad. "Durante unos años hemos podido hacerlo, ahora ha decidido el Gobierno de España que no. No entendemos el por qué, no entendemos la razón, si en algún caso existe un problema de endeudamiento del conjunto de las administraciones públicas de este país no somos los ayuntamientos los responsables de ello, tendría el Gobierno que mirarse a sí mismo", ha dicho.

También "explicar por qué se ha ido endeudando hasta duplicar prácticamente las cifras de endeudamiento de los últimos ocho años" y "aún así", ha dicho, en vez de "poner coto" a lo que considera "desmanes a la hora de emitir deuda" impide a los ayuntamientos poder utilizar su ahorro.

Y es que, como ha planteado, "por un lado no nos dan la financiación que necesitamos, que necesitan nuestros vecinos y por el otro lado tampoco nos permiten utilizar nuestros ahorros en proyectos para la ciudad. Por tanto, pues lo que está haciendo el Gobierno de España, a mi juicio, es estrangular a los ayuntamientos. No sé con qué objetivo ni con qué propósito, pero que al final los principales perjudicados sin duda son los vecinos".

Por otro lado e interpelado por el incremento de apartamentos turísticos en Badajoz, Ignacio Gragera ha señalado que también el turismo ha aumentado, y que la ciudad ha sido "desde el primer momento" una de las más restrictivas con dichos apartamentos, ante los que tienen "desde el principio" una serie de requisitos específicos que dificultan que se puedan convertir en un problema de convivencia, "como está pasando en otras ciudades".

Según el alcalde, durante "muchos" años les han señalado "con el dedo" diciendo que estaban perdiendo oportunidades, ante lo que creían que no y que estaban ordenando el turismo "de manera razonable" para que no provocara perjuicios a los vecinos, con una fórmula que es hacia la que se están dirigiendo ahora todas esas ciudades con una "presión" turística importante; y medidas como obligar a los apartamentos turísticos a tener salidas independientes o que locales con acceso independiente puedan tener también uso turístico.

Interpelado también por las previsiones de este fin de semana y el día grande de los Palom@s, ha subrayado que está "todo lleno desde hace semanas", que están agradecidos y que esperan que la temperatura acompañe, que la gente disfrute y se lo pase bien y "por supuesto" que Badajoz "pueda ser un año más un ejemplo de diversidad".

Finalmente y preguntado por la portavoz socialista, Silvia González, quien le ha pedido que el consistorio ayude económica y humanitariamente a Gaza, como la partida anunciada por el alcalde de Mérida de 100.000 euros para ayuda médica y humanitaria en dicha zona a través de UNRWA, el regidor ha considerado "con toda la humildad del mundo" que el ayuntamiento tiene una serie de competencias y que existen mecanismos y vías, a través de cooperación internacional, para poder llegar a Gaza y dar y canalizar la ayuda que se necesite, "que es mucha".

Al mismo tiempo, ha considerado que los canales "hay que respetarlos", y que existe un vehículo de cooperación internacional centralizado del Gobierno de España, que está canalizando ayudas y ve que esa es la manera de poder hacerlo.

"Independientemente de eso", ha pedido a González que, en aquellas cuestiones que puedan interesar a la ciudad, más allá de dar una rueda de prensa o anunciar que va a presentar una moción, estaría "bien" que trabaran una relación "de confianza", "si así lo quiere", y poder hablar de los temas que afecten a Badajoz.

El alcalde de Badajoz ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, con motivo de su presencia en la presentación de la nueva maquinaria de Aqualia.