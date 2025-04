El alcalde de Badajoz rechaza el "abandono" de las dependencias de la Policía Nacional en la Plaza Alta

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha mostrado el "firme rechazo" del ayuntamiento de la capital pacense al "abandono" de las dependencias de la Policía Nacional en la Plaza Alta y a la presencia "efectiva" y "estable" de dicho cuerpo en el Casco Antiguo.

A preguntas de los periodistas por el cierre de estas dependencias policiales situadas entre las plazas de San José y Alta, el alcalde lo ha considerado una "malísima" noticia para el Casco Antiguo de la ciudad y "por tanto" para Badajoz, y ha sostenido que "sí era una comisaría", pese a que el delegado del Gobierno, José Luis Quintana ha matizado esta mañana que no lo era y que era un lugar que tenía "un contenido vacío" al servicio del cuerpo.

"Si no lo es", ha dicho Gragera, no tiene "constancia" de ello, porque para lo que se cedió el edificio es para la implantación de una comisaría en la Plaza Alta de Badajoz, por lo que "por tanto si esos servicios se han ido reduciendo con el paso del tiempo, desde luego el ayuntamiento constancia oficial no tenía".

Es más, ha continuado, "más allá" de una llamada desde la Policía Nacional y también una conversación que ha podido mantener con el delegado del Gobierno, el consistorio "todavía no tiene constancia oficial del cierre de esa comisaría", ante lo que tacha de "error" haber tomado esta decisión de manera "unilateral".

Ante ello, ha citado en primer lugar que esa presencia policial en el Casco Antiguo genera "un plus de confianza y un plus de seguridad" en el entorno, porque además era y cree que debe seguir siendo un compromiso de "garantizar" la seguridad pública y ciudadana en una zona de la ciudad que "todavía tiene necesidad de presencia policial efectiva de Policía Nacional", respecto a lo que ha matizado que "es verdad que hemos ido mejorando con el tiempo" en la misma pero "todavía no está plenamente normalizada".

Al respecto, le sorprende esta decisión después de unos meses trabajando en un plan de seguridad local en el que se establecía no sólo la presencia de la Policía Nacional en el entorno del Casco Antiguo, sino también el aumento de la misma, y ha subrayado que se une a otras que se han tomado "a lo largo y ancho" del país de cierre de recursos, tanto de direcciones provinciales de tráfico como en materia de seguridad ciudadana, entiende, "siguiendo órdenes del Ministerio del Interior".

De este modo, el alcalde de Badajoz ha remarcado que les parece "una noticia muy muy preocupante" y "malísima" que cree que va a generar una contestación ciudadana "comprensible".

Finalmente y sobre la cesión de este inmueble, ha explicado que es el denominado 'Edificio de asociaciones', que tiene dos entradas y que se cede a la Policía Nacional para que "en un momento determinado y atendiendo a las peticiones vecinales y a la situación del barrio" haya una presencia policial "efectiva" a través de una comisaría en la Plaza Alta.

Por tanto, ha concluido, "el fin para el que se cedió ese espacio es para ese, para que existiera presencia efectiva y permanente de Policía Nacional en un entorno como es el del Casco Antiguo que necesita de esa presencia policial". "He tenido la oportunidad de manifestar mi disconformidad de manera verbal tanto a la Jefatura Superior de Policía como a la propia Delegación del Gobierno", ha abundado, junto con que, hasta el momento y "a pesar de haberse procedido ya a ese anuncio y ese desmantelamiento de la comisaría", el ayuntamiento no tiene constancia o comunicación oficial, "al menos" hasta el momento.

"No sé si a lo largo de esta mañana habrá llegado esa comunicación o no, pero desde luego creo que es un profundo error, creo que los vecinos y la ciudad de Badajoz no va a entender esto", ha señalado, para "por supuesto" pedir, "independientemente del cierre contra el que protestamos" y ante el que intentarán manifestar "su disconformidad frente al Ministerio del Interior, que es quien ordena esto, y a la Delegación del Gobierno, que es quien permite y sostiene esto", que se garantice que los efectivos policiales en la ciudad "se mantengan".

De este modo, insta a que exista una presencia policial "efectiva" en el Casco Antiguo y en el conjunto de la ciudad, "y, por tanto, que los vecinos puedan sentirse no solo seguros, porque Badajoz es una ciudad segura, pero sí acompañados por su Policía Nacional, que mucho hace falta".

"Insisto una vez más, esto puede ser una sensación objetiva o subjetiva de seguridad o inseguridad, pero lo que está claro es que la presencia de cualquier cuerpo policial en un entorno favorece esa sensación positiva de seguridad y, por tanto, el acompañamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los vecinos de la zona", ha concluido el alcalde, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios con motivo de su presencia en la conmemoración del Día Mundial de concienciación sobre el Autismo.