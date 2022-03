El alcalde de Badajoz dice que el "repunte" o "meseta" en la incidencia ha sido "generalizada" en Extremadura

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha apuntado que aunque "es verdad que últimamente, en los últimos días, se ha puesto mucho el foco en la ciudad", la situación "de repunte, o de aumento o de meseta" en la incidencia de los datos de Covid-19 "ha sido generalizada" en la región extremeña, y la capital pacense no ha sido la "única" que ha programado actos y eventos en estas últimas dos semanas.

De este modo, se han celebrado "con total normalidad y naturalidad" los Carnavales en la ciudad de Badajoz, pero también en otras ciudades o el Jarramplas que también se organizó, ha remarcado Gragera, para quien la situación sanitaria "lo permitía, lo permite" y "ahora" se tiene que valorar y ver, al tiempo que ha incidido en que debían hacerlo "y se hizo".

"Yo creo que no es bueno trasladar que solo es la ciudad de Badajoz o que únicamente es la ciudad de Badajoz, porque no es así, ha pasado en todas las áreas de salud y por tanto es una situación generalizada de una región que ya tiene que abrirse a la actividad normal", ha remarcado, en declaraciones a los medios al ser preguntado por cómo valora la incidencia de los datos de Covid-19 en la capital pacense.

CAMBIOS EN LA PORTAVOCÍA DEL EQUIPO DE GOBIERNO

Por otro lado e interpelado por los cambios en la primera tenencia de Alcaldía y en la portavocía del equipo de gobierno presentados este martes por los tenientes de alcalde Antonio Cavacasillas y María José Solana, Ignacio Gragera ha hecho hincapié en que supone un cambio en una serie de responsabilidades que, en un gobierno de coalición, son "normales".

Igualmente, ha explicado que "al final obviamente" uno lo que acuerda son puntos programáticos y también una estructura de gobierno que depende de la "voluntad" de los partidos que lo conforman, y que el Partido Popular "ha tomado esta determinación", y al igual que Solana ha realizado una "magnífica" labor, Cavacasillas "seguramente también lo realizará en un futuro", a la vez que ha abogado por ponerse a trabajar y seguir poniendo en pie el proyecto que tienen para la ciudad.

Un cambio del que se ha enterado este pasado lunes por la tarde por teléfono, aunque en la mañana de este martes ha vuelto a tener una conversación al respecto ya presencial, y ante el cual no tiene "inconveniente", dado que "es una decisión que se toma por parte de un grupo que forma parte del gobierno municipal" que entiende que "no va en ningún caso a perjudicar la labor de gobierno" porque confía "en todos y cada uno de los concejales, en su buena labor y en su buen hacer".

"Por tanto se toma la determinación con naturalidad, como se han tomado otras determinaciones en otros momentos porque las circunstancias así lo han ido demandando", ha dicho.

ANTONIO CAVACASILLAS

Preguntado por este mismo cambio en la primera tenencia de Alcaldía y en la portavocía del equipo de gobierno, el concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Badajoz Antonio Cavacasillas, que pasará a ser primer teniente de alcalde y portavoz tanto del partido como del equipo de gobierno, ha reconocido que asume estas nuevas responsabilidades "con naturalidad".

Un paso "que ha estado consensuado y hablado con todas las partes, tanto el presidente provincial, como el presidente regional, como la persona que se realiza el cambio y así como el alcalde de Badajoz para, de una manera natural, cambiar esta situación de teniente de alcalde y portavoz del grupo municipal y portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Badajoz, con total naturalidad", ha insistido.

A este respecto, ha matizado que son unos cambios que se producen entre dos compañeros del Partido Popular, un partido "totalmente unido" en el que "siempre" hablan tanto con el presidente provincial como el presidente regional del PP, y con los concejales 'populares' "para notificar esta situación".

"Siempre he dicho que yo soy el coordinador del Partido Popular en la ciudad de Badajoz, y soy el concejal de las áreas que tengo en estos momentos y el cambio que se ha efectuado ahora, nada más", ha continuado, junto con que "no hay" una "oficialidad" de Madrid sobre si será el candidato del PP a la Alcaldía de la capital pacense, de manera tal que "hasta que la nacional no lo oficialice" van a seguir "con este tipo de cuestiones y nada más, verlo solamente como una manera natural de un cambio que se ha producido en el equipo de gobierno".

Finalmente y sobre si después del Congreso extraordinario de Sevilla podría venir dicho aval, Cavacasillas ha incidido en que "la información tiene que venir y partir de la nacional". "Y cuando se considere lo tomaremos como tenga que venir, nada más, es decir que estamos esperando porque esos son los criterios y la normativa interna del partido, y cuando eso se produzca estaremos abiertos a la posibilidad de la elección del candidato o candidata en la ciudad de Badajoz", ha concluido.