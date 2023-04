Gragera considera intolerable que no se haya invitado a ningún representante municipal a la visita de la Ministra de Portugal a la Plataforma Logística

El Alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, considera intolerable la falta de respeto institucional al Ayuntamiento de Badajoz con respecto a la visita de la Ministra portuguesa, Ana Abrunhosa a la Plataforma Logística de Badajoz.

El Ayuntamiento de Badajoz lamenta, a través de un comunicado, que a unas instalaciones dentro del territorio municipal de Badajoz y con tanta importancia estratégica para la ciudad, la Junta de Extremadura no haya invitado a ningún representante del Consistorio.

Recibieron a la Ministra de Cohesión Territorial de Portugal el Consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, la Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, el Presidente de la CCDR-A, António Ceia da Silva, el presidente de la Cámara Municipal de Elvas, José Rondão Almeida, el director general de Extremadura Avante, Miguel Bernal, y la directora general de Transportes, Eva Sánchez-Montero.

Gragera insiste en que no es la primera falta de respeto a la ciudad. Ya, el pasado 27 de marzo, el Ayuntamiento de Badajoz recibió invitación con escaso margen de tiempo al acto de inauguración de la nueva sede de los juzgados de la capital pacense. Un acto de inauguración de una obra que “está sin acabar y no se puede poner en marcha. Eso es engañar a los vecinos de la ciudad de Badajoz y la obligación del Ayuntamiento es defender los intereses e instalaciones en nuestra ciudad y no sumarse a inauguraciones ficticias”.

A ello hay que unirle la eliminación de la figura del Alcalde de Badajoz en el protocolo de la visita, poco después, del Presidente del Gobierno de España, Pedro Sanchez, en un acto institucional y no de partido.

El Alcalde de Badajoz apela a la cooperación y lealtad institucional en defensa de los intereses de todos los ciudadanos, considerando que la falta de representación municipal en un acto transfronterizo y en las instalaciones logísticas más importantes de Extremadura es partidista y una falta de respeto a la ciudad.