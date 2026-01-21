Una actuación en la Alcazaba de Badajoz mejora la accesibilidad de esta fortificación

Una actuación en la Alcazaba de Badajoz ha permitido mejorar la accesibilidad de esta fortificación, la más grande de Europa y la más extensa del mundo en su género y época.

La intervención ejecutada es la primera de las propuestas por Apamex desde un informe elaborado por la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (Otaex).

De este modo, permite ya realizar un recorrido accesible a personas con movilidad reducida con acceso al adarve que esta zona tiene un peto bajo, frente al Museo Arqueológico, con vistas a las Casas Mudéjares y la plaza de San José, un tramo del adarve de 75 metros.

Cabe destacar que quedan dos intervenciones "prioritarias". Una de ellas en la zona del baluarte del Rosario, frente a la Puerta de La Coracha, que tendría un recorrido de 63 metros lineales, y con actuaciones de mejora en el acceso a la zona que se interrumpe por fuertes pendientes transversales, en sendero existentes para alcanzar la cota del adarve, con compactación del terreno, y crear un área de descanso y plazas de aparcamiento.

La otra con un tercer tramo está próximo a la Puerta del Alpendiz, de unos 130 metros, el más extenso y que con algunas actuaciones podría aumentar el recorrido y comunicar las plazas de aparcamiento accesibles con el tramo del adarve en unos 130 metros más.

Las actuaciones aquí se centran en mejoras en sendero empedrado, y la incorporación de nuevo tramo de sendero sobre un espacio ajardinado, ha destacado Apamex en nota de prensa.

Por otro lado, Apamex ha recalcado que seguirá insistiendo en la urgencia de las dos intervenciones pendientes, así como la falta de ascensor en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz.

"Lo que está generando numerosas quejas y continuas reclamaciones que nos llegan a la entidad, confirmándonos los visitantes que las están incluso presentando en el propio museo al no poder visitarse gran parte del mismo por usuarios de sillas de ruedas, siendo especialmente grave cuando las visitas las realizan grupos de escolares teniendo que quedarse en la planta baja aquellos que tienen dificultades", ha apuntado.