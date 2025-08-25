Un acertante de Badajoz gana casi 33.000 euros en el sorteo de la Bonoloto de este domingo

Un boleto sellado en un despacho de loterías de Ricardo Carapeto, número 98, de Badajoz, ha sido agraciado con un premio de segunda categoría en el sorteo de la Bonoloto de este pasado domingo, dotado con 32.893 euros.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 24 de agosto, ha estado formada por los números 16, 17, 38, 40, 46, 49. El número complementario es el 24 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 2.008.012 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.800.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen cuatro boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor número 8.650 de Badajoz, en el número 61.220 de Palma de Mallorca, en la Administración de Loterías número 13 de Terrassa (Barcelona) y en la número 1 de Almoradí (Alicante).