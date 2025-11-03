Abierta la inscripción de la San Silvestre Pacense 2025 con salida y meta en la Plaza Alta de Badajoz el 28 de diciembre

La San Silvestre Pacense se celebrará el domingo 28 de diciembre a las 12,00 horas con salida y meta en la Plaza Alta de la ciudad, organizada por ADS Extremadura Natural (Grupo Salud y Deporte), que pone a la venta 3.000 dorsales al precio de 5 euros.

En este sentido, las inscripciones pueden realizarse personalmente en Be Padel y online a través de la web de Pulsaciones para participar en esta cita patrocinada por Avatel Telecom y con la colaboración de la Fundación Municipal de Deportes (FMD) de Badajoz.

La camiseta conmemorativa, de manga larga, tiene un coste de 10 euros y es independiente del dorsal. En caso de agotarse dorsales o camisetas en breve tiempo se ampliarán ambas, aunque sólo hasta el 10 de diciembre, según indica en nota de prensa ADS Extremadura Natural, que ha detallado que, dado que este año se cumplen 1.150 años de la fundación de Badajoz, la camiseta rinde homenaje a tal efeméride y puede ser una "buena" prenda de colección.

En concreto, se podrá participar en tres modalidades, entre la Carrera absoluta con premios en metálico a los diez primeros hombres y a la diez primeras mujeres; Marcha Nórdica y Caminata no competitivas. La organización ha solicitado un circuito de 7 kilómetros no aprobado aún.

Este evento será la cuarta y última prueba puntuable para el circuito Silvestrada Pacense, que otorgará premios de 150, 100, 75, 50 y 25 euros a los cinco primeros hombres y a las cinco primeras mujeres que, habiendo participado en las cuatro pruebas y terminado entre los 20 primeros clasificados en todas ellas, obtengan la mejor puntuación, que se establecerá sumando las posiciones de cada carrera, venciendo quien obtenga menos puntos.

Desde la organización se alienta a todos los pacenses principalmente, pero también a los ciudadanos de municipios vecinos, "sin olvidarnos de Portugal", para hacer de la San Silvestre Pacense "la carrera más multitudinaria de Extremadura y alcanzar la cifra de 3000 participantes". También ha recordado que en la edición de 2014 hubo 2.890 inscritos, "la más alta de todas las ediciones", y que en 2024 se vendieron 2.500 dorsales.

Además, tendrá lugar el tradicional concurso de disfraces de grupos (mínimo de cuatro integrantes con temática común) e individual, que obtendrán premios de 100 y 50 euros respectivamente, así como un sorteo de regalos entre los inscritos.